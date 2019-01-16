В Ленобласти возбуждено дело по факту взрыва на химзаводеРоссийская газета 06:03

с чего всё началось

Ситуация на контроле. Завалы разбираются, двухэтажное производственное здание полностью разрушено. Соседние предприятия не пострадали, за исключением выбитых стекол, все работают.

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