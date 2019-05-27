В Ленобласти семь человек пострадали при обрушении на гоночной трассеРоссийская газета 06:52

В Приозерском районе Ленинградской области семеро рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на строящемся автодроме, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации района Александра Соклакова. Известно, что ЧП произошло на одной из гоночных трасс.

В Ленобласти семь человек пострадали при обрушении на гоночной трассе

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