СК начал проверку после обрушения строительных лесов в ЛенобластиRT на русском 09:01

Следственное управление СК России по Ленинградской области начало доследственную проверку после обрушения строительных лесов в Приозёрском районе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

СК начал проверку после обрушения строительных лесов в Ленобласти

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