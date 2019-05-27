Происшествия
СК начал проверку после обрушения строительных лесов в ЛенобластиRT на русском 09:01
Следственное управление СК России по Ленинградской области начало доследственную проверку после обрушения строительных лесов в Приозёрском районе. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Происшествия
В Петербурге горел детский сад: все спаслись
В пятиэтажном здании, в занимаемом детским садом помещении площадью 30 кв. метров горела обстановка на площади 10 кв. метров.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Омбудсмен рассказала о брошенном матерью в ТЦ мальчике
Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова рассказала о мальчике, которого мать бросила в одном из московских торговых центров.
Обновлено в 10:49
Политика
Уволенный член Нацсовета Украины подал в суд на Зеленского
Освобожденный от должности член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Владимир Горковенко заявил в понедельник, что подал в суд на главу государства Владимира Зеленского из-за незаконного, по его мнению, увольнения.
Обновлено в 06:43
Политика
Большинство россиян устраивает позиции страны на мировой арене
Опрос показал, что 72% респондентов положительно оценивают российские позиции в мире.
Обновлено в 09:42
Происшествия
На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников
Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Заключенные устроили бунт в одесской колонии
Обновлено в 05:49
Политика
Пункты выдачи российских паспортов жителям Донбасса нашли закрытыми
Паспортные столы в Ростовской области, которые должны выдавать российские паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не работают, сообщает «Новая газета».
Обновлено в 08:04
Политика
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.
Обновлено в 10:40
Экономика
В Челябинской области планируется создать министерство промышленности
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер сообщил о планах создания в регионе министерства промышленности.
Обновлено в 07:00
Политика
МИД РФ ответил на угрозы Киева о введении «гамбургских» санкций
Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что Киев потребует от Запада ввести новые санкции против России за «невыполнение решения Международного трибунала ООН по Морскому праву».
Обновлено вчера в 07:36
Общество
В Ростове главы районных администраций отчитались о своих доходах
В Ростове-на-Дону главы районных администраций опубликовали декларации о своих доходах.
Обновлено в 07:09
Политика
Путин назвал залог эффективной мерой пресечения для бизнесменов
Залог может быть эффективной мерой пресечения для бизнесменов, подозреваемых по экономическим уголовным делам, заявил президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева борется с раком
Обновлено вчера в 13:49
Экономика
Госдолг Украины подскочил на миллиард долларов за месяц
По состоянию на 30 апреля государственный и гарантированный государством долг Украины выросли на 1,3% за месяц, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинский Минфин.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по террористам в Сирии попал на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлено применение кассетной противотанковой авиабомбы против объектов террористов в Сирии.
Обновлено в 10:25
Происшествия
После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек
27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Общество
В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ
В российских школах 27 мая стартовал основной этап Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 00:41
Происшествия
В Финском заливе серфер попал под «Метеор»
Обновлено в 10:07
Политика
Глава МВД Британии выдвинул кандидатуру на пост премьера
Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид выдвинул свою кандидатуру на пост лидера консервативной партии и премьер-министра, став девятым претендентом на кресло главы британского правительства.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес
Екатерина Климова опубликовала фото с глубоким декольте
Екатерина Климова, актриса из России, приятно удивила поклонников новым фотоснимком, на котором предстала перед публикой в роскошном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале в Москве
Два прогулочных теплохода получили незначительные повреждения во время столкновения на Северном речном вокзале Москвы.
Обновлено в 08:20
Транспорт
Российским таксистам ограничат время за рулем
Российские такси оборудуют системой ГЛОНАСС. Она будет осуществлять контроль режима труда и не позволит водителям работать сверх нормы.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми
В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.
Обновлено в 10:50
Кино
Режиссер оскандалившегося в Каннах фильма Кешиш спаивал актеров
Источники изданий Midi Libre и Le Figaro рассказали о методах работы режиссера Абделатифа Кешиша во время съемок фильма «Мектуб, моя любовь 2». Премьера фильма Кешиша состоялась на 72-м Каннском кинофестивале.
Обновлено в 08:25
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Политика
Националист Ярош угрожает Зеленскому «расправой на Крещатике»
По мнению Дмитрия Яроша (в прошлом глава "Правого сектора" – организация запрещена в России по решению суда), у Зеленского в данный момент есть перспективы для успешного президентского срока.
Обновлено в 09:44
Политика
Против Порошенко завели четвертое уголовное дело
В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
Обновлено в 09:42
Гаджеты
ASUS представила ноутбук с двумя экранами
Устройство оснащено двумя экранами: основным на базе 15,6-дюймовой OLED-матрицы с разрешением 3840 х 2160 точек и дополнительным с диагональю 14 дюймов, соотношением сторон 32:9 и разрешением 3840 х 1440, передает hi-tech.mail.
Обновлено в 09:47
Происшествия
СК начал проверку после нападения собаки на ребенка в Ногинске
Обновлено вчера в 19:09
Гаджеты
Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой
Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02