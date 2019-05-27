Происшествия

СК начал проверку после обрушения строительных лесов в ЛенобластиRT на русском 09:01

Следственное управление СК России по Ленинградской области начало доследственную проверку после обрушения строительных лесов в Приозёрском районе. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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На автодроме «Игора-Драйв», который строят в Ленинградской области, пострадали семеро рабочих

Эхо Москвы09:05

На месте строительства гоночной трассы под Петербургом упали леса

РБК07:01

Семь человек извлекли из-под обрушившихся лесов на автодроме в Ленобласти

Интерфакс07:04

При обрушении строительных лесов в Ленобласти пострадали рабочие из Таджикистана

ТАСС07:23

На курорте в Ленинградской области обрушились строительные леса

РИА Новости06:45

На автодроме под Петербургом обрушились строительные леса, есть пострадавшие

Дождь06:50

Прокуратура и Следком выясняют обстоятельства обрушения на «Игора-Драйв»

47 новостей11:07
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Происшествия

В Петербурге горел детский сад: все спаслись

В пятиэтажном здании, в занимаемом детским садом помещении площадью 30 кв. метров горела обстановка на площади 10 кв. метров.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Омбудсмен рассказала о брошенном матерью в ТЦ мальчике

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова рассказала о мальчике, которого мать бросила в одном из московских торговых центров.
Обновлено в 10:49
Политика

Уволенный член Нацсовета Украины подал в суд на Зеленского

Освобожденный от должности член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Владимир Горковенко заявил в понедельник, что подал в суд на главу государства Владимира Зеленского из-за незаконного, по его мнению, увольнения.
Обновлено в 06:43
Политика

Большинство россиян устраивает позиции страны на мировой арене

Опрос показал, что 72% респондентов положительно оценивают российские позиции в мире.
Обновлено в 09:42
Происшествия

На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников

Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Заключенные устроили бунт в одесской колонии

Обновлено в 05:49
Политика

Пункты выдачи российских паспортов жителям Донбасса нашли закрытыми

Паспортные столы в Ростовской области, которые должны выдавать российские паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не работают, сообщает «Новая газета».
Обновлено в 08:04
Политика

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.
Обновлено в 10:40
Экономика

В Челябинской области планируется создать министерство промышленности

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер сообщил о планах создания в регионе министерства промышленности.
Обновлено в 07:00
Политика

МИД РФ ответил на угрозы Киева о введении «гамбургских» санкций

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что Киев потребует от Запада ввести новые санкции против России за «невыполнение решения Международного трибунала ООН по Морскому праву».
Обновлено вчера в 07:36
Общество

В Ростове главы районных администраций отчитались о своих доходах

В Ростове-на-Дону главы районных администраций опубликовали декларации о своих доходах.
Обновлено в 07:09
Политика

Путин назвал залог эффективной мерой пресечения для бизнесменов

Залог может быть эффективной мерой пресечения для бизнесменов, подозреваемых по экономическим уголовным делам, заявил президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева борется с раком

Обновлено вчера в 13:49
Экономика

Госдолг Украины подскочил на миллиард долларов за месяц

По состоянию на 30 апреля государственный и гарантированный государством долг Украины выросли на 1,3% за месяц, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинский Минфин.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие

Удар многоглавой бомбы по террористам в Сирии попал на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлено применение кассетной противотанковой авиабомбы против объектов террористов в Сирии.
Обновлено в 10:25
Происшествия

После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек

27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Общество

В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ

В российских школах 27 мая стартовал основной этап Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 00:41
Происшествия

В Финском заливе серфер попал под «Метеор»

Обновлено в 10:07
Политика

Глава МВД Британии выдвинул кандидатуру на пост премьера

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид выдвинул свою кандидатуру на пост лидера консервативной партии и премьер-министра, став девятым претендентом на кресло главы британского правительства.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес

Екатерина Климова опубликовала фото с глубоким декольте

Екатерина Климова, актриса из России, приятно удивила поклонников новым фотоснимком, на котором предстала перед публикой в роскошном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале в Москве

Два прогулочных теплохода получили незначительные повреждения во время столкновения на Северном речном вокзале Москвы.
Обновлено в 08:20
Транспорт

Российским таксистам ограничат время за рулем

Российские такси оборудуют системой ГЛОНАСС. Она будет осуществлять контроль режима труда и не позволит водителям работать сверх нормы.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми

В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.
Обновлено в 10:50
Кино

Режиссер оскандалившегося в Каннах фильма Кешиш спаивал актеров

Источники изданий Midi Libre и Le Figaro рассказали о методах работы режиссера Абделатифа Кешиша во время съемок фильма «Мектуб, моя любовь 2». Премьера фильма Кешиша состоялась на 72-м Каннском кинофестивале.
Обновлено в 08:25
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Политика

Националист Ярош угрожает Зеленскому «расправой на Крещатике»

По мнению Дмитрия Яроша (в прошлом глава "Правого сектора" – организация запрещена в России по решению суда), у Зеленского в данный момент есть перспективы для успешного президентского срока.
Обновлено в 09:44
Политика

Против Порошенко завели четвертое уголовное дело

В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
Обновлено в 09:42
Гаджеты

ASUS представила ноутбук с двумя экранами

Устройство оснащено двумя экранами: основным на базе 15,6-дюймовой OLED-матрицы с разрешением 3840 х 2160 точек и дополнительным с диагональю 14 дюймов, соотношением сторон 32:9 и разрешением 3840 х 1440, передает hi-tech.mail.
Обновлено в 09:47
Происшествия

СК начал проверку после нападения собаки на ребенка в Ногинске

Обновлено вчера в 19:09
Гаджеты

Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой

Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
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