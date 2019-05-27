Происшествия

Под Петербургом обрушились строительные лесаУтроNews 06:59

На строительстве объектов трассы "Формулы-1" под Северной столицей обрушились строительные леса, передает корреспондент УтроNеws со ссылкой на источник в скорой помощи области.
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На автодроме «Игора-Драйв», который строят в Ленинградской области, пострадали семеро рабочих

Эхо Москвы09:05

На месте строительства гоночной трассы под Петербургом упали леса

РБК07:01

На курорте в Ленинградской области обрушились строительные леса

РИА Новости06:45

При обрушении строительных лесов в Ленобласти пострадали рабочие из Таджикистана

ТАСС07:23

Семь человек извлекли из-под обрушившихся лесов на автодроме в Ленобласти

Интерфакс07:04

«Народу подавило. Пачками валяется». 47news публикует видео, снятое после обрушения на стройке гоночной трассы «Игора-Драйв»

47 новостей15:00

На автодроме под Петербургом обрушились строительные леса, есть пострадавшие

Дождь06:50
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Происшествия

Подозреваемый во взрыве в Лионе купил компоненты бомбы через интернет на свое имя

Главный подозреваемый по делу о взрыве в Лионе заказал компоненты бомбы через Сеть на свое имя.
Обновлено в 18:18
Гаджеты

Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng

Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено в 01:22
Футбол

Дмитрий Балашов: «Интерес других клубов к Левашову? Мне пока никаких официальных документов не поступало»

Гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о будущем голкипера Михаила Левашова и защитника Максима Беляева в клубе.
Обновлено в 14:37
Гаджеты

Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой

Стоит отметить, что в России смартфоны Huawei и Honor пользуются большим спросом и это самые популярные бренды в России.
Обновлено в 05:25
Наука

В Китае показали самый быстрый поезд в мире

Китайская корпорация CRRC продемонстрировала прототип поезда на магнитной подушке — маглева — скорость которого будет достигать 600 километров в час.
Обновлено в 10:41
Хоккей

Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео

Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов отреагировал на опубликованное видео, где перед ним рассыпан подозрительный белый порошок, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 16:31
Кино

Лучшие фото «Ъ» с Каннского кинофестиваля

В Каннах завершился крупнейший мировой кинофестиваль.
Обновлено в 14:37
Религия

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено вчера в 08:31
Политика

Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива

Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие

Беспилотник ВСУ скинул гранату на жилой дом, заявили в ДНР

Обновлено в 17:56
Авто

УАЗ добавил новые опции во внедорожник УАЗ Патриот

Обновлено в 06:10
Интернет

Предсерийный образец российского квантового телефона протестируют 28 мая в Москве

Квантовый телефон ViPNet QSS Phone, входящий в комплекс защищенной телефонии ViPNet Quantum Security System (ViPNet QSS), - совместная разработка Центра квантовых технологий МГУ и российской компании "Инфотекс", входящей в консорциум центра.
Обновлено в 17:09
Политика

Титов доложил Путину о ситуации с защитой прав бизнесменов в РФ

Титов указал на то, что самой большой проблемой является применение в отношении бизнесменов меры пресечения, связанной с лишением свободы во время предварительного следствия, а также во время суда, что является «очень сильным негативным влиянием на бизнес».
Обновлено в 07:23
Общество

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Политика

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Культура

Финалисты проекта «Ты супер!» получили по квартире

Обновлено в 09:54
Армия и оружие

Израиль атаковал ракетную установку в Сирии

Обновлено в 15:18
Политика

Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин 28 мая поздравил сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника.
Обновлено в 17:58
Здоровье

Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС

Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:32
Общество

Врио губернатора Петербурга Беглов отчитался о доходах за 2018 год

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов за прошлый год заработал 6,1 млн руб. Об этом сообщается на сайте правительства города.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие

Американские военные летчики рассказали о встречах с НЛО

Скорости объектов колебались от почти нулевых до гиперзвуковых, а продолжительность пребывания в воздухе могла достигать 12 часов.
Обновлено в 12:15
Общество

В США у анаконды появилось потомство без участия самца

Обновлено в 16:28
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии

Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
Обновлено в 04:50
Футбол

Игорь Денисов покидает «Локомотив»

Обновлено в 11:17
Общество

Чихающий кот Эллиот из Британии не может найти хозяев из-за недуга

Обновлено в 11:07
Космос

Жизнь на Венере могли уничтожить приливы океана - учёные

Физические океанографы из Бангорского университета, под руководством Маттиаса Грина считают, что жизнь на Венере могли уничтожить приливы океана.
Обновлено в 05:43
Футбол

Слуцкий назвал лучших футболистов, которых когда-либо тренировал

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий назвал имена трех лучших футболистов, которых когда-либо тренировал.
Обновлено в 12:27
Музыка

Опубликовано видео прогулки Джона Бон Джови по Красной площади

Обновлено в 17:25
Происшествия

В Германии вынесли приговор по делу о «шариатской полиции»

Суд в немецком городе Вупперталь, земля Северный Рейн-Вестфалия, вынес приговор по делу о так называемой шариатской полиции.
Обновлено в 10:11
Общество

Третье стекло треснуло на открытом Кличко новом мосту

В Киеве на новом мосту, открытом мэром столицы Виталием Кличко, начали заменять уже третье разбитое стекло, передает УНИАН.
Обновлено в 08:06
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