Происшествия
Под Петербургом обрушились строительные лесаУтроNews 06:59
На строительстве объектов трассы "Формулы-1" под Северной столицей обрушились строительные леса, передает корреспондент УтроNеws со ссылкой на источник в скорой помощи области.
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