Экономика
В Ленобласти подорожал майонез, но подешевел кетчуп47 новостей вчера в 10:11
Если в конце 2017 года килограмм кетчупа в магазинах 47 региона стоил 187 рублей 9 копеек, то по итогам февраля уже 180 рублей 96 копеек. В Петербурге за аналогичный период этот продукт подешевел на 2,8%, с 218 рублей 63 копеек до 212 рублей 62 копеек за килограмм.
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Здоровье
Эксперт ВОЗ дал рекомендации о дневной норме потребления воды
Координатор Всемирной организации здравоохранения по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон сообщил, что лучше всего потреблять воду в момент появления жажды.
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Неизвестный напал с ножом на полицейского в Нижнекамске
Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудника полиции в Нижнекамске в Татарстане, полицейский получил тяжелое ранение.
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Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов
Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
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Экономика
Штрафы за вождение в нетрезвом виде не повлияют на цену ОСАГО
Штрафы за вождение транспортного средства в состоянии опьянения исключены из перечня факторов, которые влияют на стоимость полиса ОСАГО.
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Началова призналась в любви Панайотову перед комой
Певица Юлия Началова перед введением в кому призналась в любви музыканту Александру Панайотову.
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Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина
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Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина
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МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах
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Прилучный и Муцениеце сожгли купюры в костре
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Эвакуации в Петербурге затронули 600 объектов и 24 тысячи человек
Днем 21 марта хулиганам удалось "заминировать" в Петербурге более 600 объектов и эвакуировать на улицы около 24 тысяч человек.
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Экономика
В России снизился статистический уровень бедности
Число жителей России с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году составило 18,9 млн, в то время как в 2017 году — 19,3 млн, сообщает Росстат.
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Политика
Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:47
Религия
23 марта 2019 года Церковь отметит Родительскую субботу
Во вторую субботу Великого поста, 23 марта 2019 года, Православная Церковь отметит первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших.
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Авто
Skoda Octavia нового поколения дебютирует до конца 2019 года
Накануне состоялась пресс-конференция, в рамках которой председатель совета директоров Skoda Auto Бернхард Майер заявил, что Octavia нового поколения дебютирует до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО
Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 05:06
Финансы
Россия рекордно заняла доллары и евро
Ставки составили 5,1 и 2,375 процента соответственно. В последний раз Минфин размещал еврооблигации в ноябре прошлого года.
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Авто
В Петербурге предлагают сажать в тюрьму за скручивание пробега
Если закон примут, то недобросовестным дельцам, которые обманывают покупателей относительно состояния пробега и ранее полученных машиной повреждений, может грозить наказание — штраф на сумму до 500 тыс. руб. или обязательные работы до 360 часов.
Обновлено в 05:29
Авто
Автомобили Ravon вернутся в Россию
Обновлено в 01:35
Кино
Скончался заслуженный артист России Петр Зайченко
В 1998 году был удостоен звания "Заслуженный артист РФ".
Обновлено вчера в 12:08
Экономика
Проект моста через Тагильский пруд одобрен государственной экспертизой
Проект строительства моста через Тагильский пруд получил положительное заключение государственной экспертизы.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Прототип скоростного вертолёта SB1 Defiant совершил первый полёт
Первый летный опытный образец-демонстратор многоцелевого скоростного вертолета SB>1 Defiant совершил первый полет.
Обновлено в 02:18
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Как отмечается, возбуждено уголовное дело по фактам «хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа.
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Гаджеты
Тимати уличили в продаже наушников с AliExpress
Обновлено в 03:33
Кино
Актриса Маргарита Жарова умерла
«Двадцать первого марта 2019 года на 94 году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова», — указано в сообщении.
Обновлено вчера в 14:33
Наука
Напитки с сахаром питают опухоли кишечника
Ученые Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке выяснили, что сахар может подпитывать злокачественные опухоли, ускоряя рост клеток в организме.
Обновлено в 05:00
Экономика
Иностранные банки отказываются работать с российскими компаниями
У российских компаний начались проблемы с переводом денег с зарубежных счетов на российские. Сложности возникли у ИП, компаний и физлиц.
Обновлено в 05:15
Хоккей
НХЛ. Барбашев стал первой звездой дня
Вторая звезда – вратарь «Монреаля» Кэри Прайс, который записал в актив сухой матч с «Айлендерс» (4:0) при 28 отраженных бросках.
Обновлено в 02:36
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию
Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17