Экономика
Власти Ленобласти найдут работу сокращённым сотрудникам завода Ford78.ru вчера в 08:29
В настоящий момент на всеволожском заводе трудятся 969 сотрудников, из которых около 500 – жители Ленинградской области. Служба занятости региона готова предложить варианты трудоустройства каждому высвобождаемому работнику.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 00:31, Ашберн
Экономика
Ford потратит $200 млн на выплаты сотрудникам и поставщикам в России
Автомобильный концерт Ford планирует потратить $200 млн на выплаты сотрудникам в России и поставщикам из-за закрытия нескольких заводов Ford Sollers в РФ, говорится в сообщении автопроизводителя.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
В Интернет слили видео с пьяным сыном Порошенко
Ролик начинается с того, что подросток лежит под письменным столом.
Обновлено вчера в 20:36
Политика
Дума Владивостока избрала нового мэра города
Депутаты думы Владивостока 23 голосами из 28 избрали нового мэра города, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:51
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина
Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина Лиза Галкина уже не в первый раз прошла по подиуму, демонстрируя коллекцию Yudashkin Kids.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Зиминском районе
Обновлено вчера в 22:54
Музыка
Группа «Технология» заявила, что спасла Романа Рябцева от алкоголизма
Ранее в эфире НСН вокалист группы Владимир Нечитайло рассказал, кто мог подтолкнуть Романа Рябцева к решению оставить работу в группе «Технология».
Обновлено вчера в 07:11
Общество
Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети
Обновлено вчера в 09:58
Политика
Захарова ответила на призыв Трампа «убраться из Венесуэлы»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление Дональда Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы».
Обновлено вчера в 23:54
Общество
Женщинам в России продлят рабочий день
Женщинам, которые трудятся в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочей недели на четыре часа.
Обновлено вчера в 02:08
Политика
Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атака на крупнейшую в стране ГЭС "Эль-Гури", которая спровоцировала второе за месяц массовое отключение электроэнергии в стране, была совершена с участием снайпера.
Обновлено вчера в 22:24
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Трамп: Россия предпочла бы победу Клинтон на выборах в 2016 году
Американский глава вновь подчеркнул, что Москва не оказывала никакого влияния на исход голосования Президент США Дональд Трамп заявил, что РФ предпочла бы, чтобы на выборах американского главы в 2016 году победила его соперница Хиллари Клинтон, передает Fox News.
Обновлено вчера в 23:57
Экономика
Совет Федерации одобрил закон о пересчете пенсий
Закон устанавливает, что индексация пенсии и доплаты должна быть исключена из общей суммы ежемесячной выплаты пенсионеру.
Обновлено вчера в 03:47
Общество
В Южной Корее вводится запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов
Нарушители запрета могут быть подвергнуты штрафу на сумму до 3 млн вон (это более 2,5 тыс. долларов).В то же время разрешается использование одноразовых пластиковых пакетов для упаковки влажных и пачкающихся товаров, таких как мясные и рыбные продукты, неочищенные овощи и мороженое.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
«Вынашивает томос»: в Сети высмеяли внешний вид Порошенко
Обновлено вчера в 21:45
Авто
Опубликованы секретные фото салона новой Chevrolet Niva
Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
Бывшего министра Абызова обвинили в хищении 4 млрд рублей
Абызову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса.
Обновлено 26 марта в 17:06
Технологии
«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного
Пользователи телефонной сети «Билайн» смогут получать дополнительный трафик интернета или бесплатно раздавать интернет за 8-ми часовой сон, за временный отказ от сотового телефона и прогулки, сообщают «Открытые системы».
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Наука
В России приступили к разработке нового речного экраноплана
По рекам экраноплан сможет передвигаться со скоростью не более 180-200 километров в час (данный предел установлен законами о речном судоходстве).
Обновлено вчера в 08:20
Политика
Медведев назвал самые слабые регионы России
Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 10:26
Армия и оружие
Индия сбила космический спутник
Обновлено вчера в 05:21
Происшествия
Повесивший кота житель Хабаровского края получил реальный срок
Как установил суд, в феврале этого года мужчина затянул на шее кота веревку и вывесил его на балконе своей квартиры.
Обновлено в 00:12
Политика
Помпео: Россия давно вмешивается в выборы в США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия пыталась влиять на результаты американских выборов как минимум с 2004 года.
Обновлено вчера в 17:25
Армия и оружие
В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»
Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.
Обновлено вчера в 08:43
Армия и оружие
Два корабля НАТО прибудут в порт Одессы
Корабли ВМС Канады и Испании — «Торонто» и «Санта Мария» — из состава постоянной военно-морской группы НАТО прибудут в порт Одессы 1 апреля, сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на представительство альянса на Украине.
Обновлено вчера в 13:22
Политика
Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом
Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом. Он пройдет по новому протоколу, который вступил в силу только в этом году.
Обновлено в 00:08
Культура
Украина отменила запрет на въезд Добронравову
Как отмечается, суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда Добронравову и отменил соответствующее постановление.
Обновлено вчера в 07:44
Игры
Gearbox выпустила тизер-трейлер новой Borderlands
Обновлено вчера в 09:16
Наука
Ученые создали алкоголь, не вызывающий похмелья
Ученые из Великобритании создали алкоголь, который не вызывает интоксикацию организма и не приводит к похмелью.
Обновлено вчера в 06:47