Экономика
В Ленобласти назвали сумму налоговых отчислений завода FordРоссийская газета 08:32
Сумма налоговых отчислений в региональный бюджет от завод Ford Sollers, расположенного в городе Всеволожск, не превышала 150 миллионов рублей в год, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:52, Ашберн
Политика
Гуайдо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро
В конце января Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы.
Обновлено в 15:38
Общество
Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день
Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".
Обновлено в 02:05
Политика
Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против России из-за Украины
Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в Палате представителей заявил, что в ближайшем будущем планирует объявил о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против России в связи с ситуацией на Украине, передает Reuters.
Обновлено в 16:18
Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Политика
Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине
По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено в 11:02
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Гаджеты
Попытка №3: Apple так и не решила проблемы с клавиатурами MacBook
Во втором поколении механизма (представлен в октябре 2016 года) повысилось удобство и скорость отклика, однако обнаружилась проблема с залипанием клавиш, после чего компания инициировала программу по ремонту клавиатур MacBook и MacBook Pro.
Обновлено в 15:10
Шоу-бизнес
Молодая мама Регина Тодоренко выложила фото в купальнике
Ведущая шоу «Пятница с Региной» в начале зимы стала мамой. Регина Тодоренко подарила любящему мужу Владу Топалову первенца Мишу.
Обновлено в 16:25
Гаджеты
Смартфон Huawei P30 Lite вышел из тени
Компания Huawei без особого шума и фанфар начала принимать предварительные заказы на смартфон Huawei P30 Lite.
Обновлено в 11:46
Кино
Умер режиссер Эрекле Бадурашвили
На 58-м году жизни в Тбилиси скончался актер, режиссер и сценарист Эрекле Бадурашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:30
Политика
В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис
В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
Обновлено в 15:56
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Захарова ответила призвавшему РФ «убраться» из Венесуэлы Трампу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание президента США Дональда Трампа, который отметил, что российские военные должны «убраться» из Венесуэлы.
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес
Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко
Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес
Елена Малышева впервые показала маму-инвалида
Главной героиней выпуска стала мама телеведущей, которая передвигается с помощью специальных ходунков на колесах.
Обновлено в 03:00
Культура
Актеру Добронравову сняли запрет на въезд на Украину
Суд в Киеве признал незаконным запрет СБУ на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Пожар на заводе на севере Петербурга локализован
Спасатели локализовали в среду вечером пожар на территории завода на Сердобольской улице в Приморском районе Петербурга, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС города.
Обновлено в 15:45
Политика
Российскую журналистку Маргариту Бондарь выдворят с Украины
Государственная миграционная служба Украины намерена выдворить с территории страны российскую журналистку Маргариту Бондарь.
Обновлено в 12:00
Экономика
Совет Федерации одобрил поправки об индексации пенсий
Законодательная инициатива, позволяющая доиндексировать пенсии неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, одобрена Советом Федерации РФ 27 марта.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»
Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено в 08:46
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
Скончалась женщина, пострадавшая от падения льдины в Мурманске
Пожилая мурманчанка, на которую с крыши дома № 8 в Рыбном проезде сошла наледь, скончалась в больнице.
Обновлено в 15:15
Футбол
Талисман Евро-2020 представлен на «Газпром Арене»
Обновлено в 11:53
Политика
ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду
Новый закон, принятый членами Европарламента, запрещает продажу изделий из пластика, в частности: тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.
Обновлено в 15:09