Мощный взрыв прогремел на химзаводе в ЛенобластиРосбалт 04:12

Происшествия Происшествия В Ленинградской области произошел взрыв на химзаводе

Политика Политика Задержан боевик, готовивший покушение на Путина в Сербии

Политика Политика Греф считает цифровизацию единственным способом борьбы с коррупцией Глава Сбербанка Герман Греф на Гайдаровском форуме заявил, что цифровизация — это единственный способ борьбы с коррупцией в России.

Экономика Экономика Чубайс назвал Россию одной из самых энергорасточительных стран в мире Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире, с 2014 года роста энергоэффективности в стране нет, заявил глава Роснано Анатолий Чубайс в ходе Гайдаровского форума.

Политика Политика Украина решила возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан» В разговоре с РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский отметил, что при нынешнем состоянии авиационной промышленности Украины решение возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан» выглядит фантастикой.

Политика Политика Парламент Великобритании отклонил план Мэй по выходу из Евросоюза При голосовании в палате общин британского парламента победу одержали противники плана выхода из Евросоюза, который премьер Тереза Мэй согласовала с Брюсселем, сторонникам Мэй не удалось набрать необходимого количества голосов для одобрения сделки.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили о планах ВСУ взорвать водохранилище в Донбассе

Происшествия Происшествия В Москве ищут женщину, пропавшую после снятия в банкомате 6 миллионов В Москве пропала мать двоих детей.

ЖКХ ЖКХ От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир Так ответила на вопросы читателей "Российской газеты" во время "горячей линии" в редакции исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева.

Экономика Экономика Орешкин поручил разобраться с ростом цен на сахар и яйца Антимонопольным органам предстоит очень предметно разобраться с ростом цен на те продукты, которые существенно подорожали, несмотря на то, что НДС на них не был повышен.

Происшествия Происшествия В Иркутской области задержали подозреваемого в серийных изнасилованиях В Иркутской области задержан 50-летний мужчина, который на протяжении 10 лет совершал изнасилования, в том числе в отношении несовершеннолетних, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Общество Общество Во ФСИН опровергли сообщения о VIP-камере Алексея Улюкаева Федеральная служба исполнения наказаний опровергла информацию о том, что экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев отбывает наказание за взятку в роскошных условиях.

Происшествия Происшествия СК возбудил дела по фактам нападений на дипломатов в Киеве Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по фактам нападений в Киеве, в результате которых пострадали имущество российского посольства, а также директор Российского центра науки и культуры Константин Воробьев.

Общество Общество Ученые выяснили, какие профессии могут исчезнуть в ближайшем будущем В ближайшем будущем в России могут исчезнуть такие профессии, как водитель и продавец.

Происшествия Происшествия Священник, устроивший ДТП в Псковской области, был пьян Священник Великолукского епархиального управления Андрей Парфенов, устроивший ДТП с двумя пострадавшими, в момент происшествия был пьян, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по Псковской области.

Политика Политика Лавров заявил, что Россия продолжит работу по спасению ДРСМД Москва готова и дальше работать для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на большой пресс-конференции по итогам 2018 года.

Общество Общество McDonald’s лишили права на товарный знак Big Mac в ЕС Американскую сеть быстрого питания McDonald’s лишили эксклюзивного права на товарный знак Big Mac.

Политика Политика Украинскую журналистку Бойко депортировали из России Официально Бойко по решению суда должны были выдворить за нарушение миграционного законодательства РФ, хотя ее защитники просили не допустить этого, поскольку на Украине журналистке наверняка грозит преследование за ее политические взгляды.

Футбол Футбол Дюков стал единственным кандидатом на пост президента РФС Председатель совета директоров петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Дюков будет единственным кандидатом на пост президента Российского футбольного союза (РФС) на выборах, которые пройдут 22 февраля, сообщает официальный сайт РФС.

Спорт Спорт «Ему не место на чемпионате мира»: Самуэльссон вновь напал на Логинова Олимпийский чемпион 2018 года шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон вновь обрушился с критикой на Александра Логинова, который выиграл две золотые медали на минувшем этапе Кубка мира после отбытия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает Expressen.

Экономика Экономика Имущество украинского олигарха на Кипре арестовали Окружной суд города Лимасол наложил арест на имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа.

Происшествия Происшествия Напавшие на отель в Кении террористы ликвидированы Все боевики, напавшие на гостиничный комплекс "Дусит" в Найроби, уничтожены, сообщает телеканал "Ситизен".

Политика Политика Лавров: требования Японии по южным Курилам противоречат уставу ООН Глава МИД России напомнил, что итоги Второй мировой войны незыблемы Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал требования Японии передать ей южные Курильские острова во время пресс-конференции по итогам 2018 года.

Культура Культура Путин поздравил Василия Ланового с юбилеем

Происшествия Происшествия В Москве девочка-инвалид задохнулась в центре соцреабилитации Девочка-инвалид задохнулась в центре социальной реабилитации в Москве, проглотив воздушный шар, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

Происшествия Происшествия Число жертв ДТП под Воронежем возросло Представитель единой дежурной диспетчерской службы Нижнедевицкого района Воронежской области проинформировал, что число погибших в результате столкновения трех транспортных средств увеличилось до восьми.

Здоровье Здоровье Госдума приняла в первом чтении законопроект о паллиативной помощи Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, расширяющий понятие "паллиативная медицинская помощь" и закрепляющий право пациента на облегчение боли в том числе наркотическими лекарственными препаратами.

Политика Политика Песков рассказал о своем отношении к профессии чиновника Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что иногда ему бывает стыдно признаваться, что он чиновник, однако он никогда не одобрял общественной травли в отношении данной профессии.