Происшествия

СК начал проверку после обрушения строительных лесов в ЛенобластиRT на русском 09:01

Следственное управление СК России по Ленинградской области начало доследственную проверку после обрушения строительных лесов в Приозёрском районе. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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На автодроме «Игора-Драйв», который строят в Ленинградской области, пострадали семеро рабочих

Эхо Москвы09:05

На автодроме под Петербургом обрушились строительные леса, есть пострадавшие

Дождь06:50

На курорте в Ленинградской области обрушились строительные леса

РИА Новости06:45

При обрушении строительных лесов в Ленобласти пострадали рабочие из Таджикистана

ТАСС07:23

Семь человек извлекли из-под обрушившихся лесов на автодроме в Ленобласти

Интерфакс07:04

На месте строительства гоночной трассы под Петербургом упали леса

РБК07:01

Прокуратура и Следком выясняют обстоятельства обрушения на «Игора-Драйв»

47 новостей11:07
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Происшествия

В Париже задержали самолет «Аэрофлота» для спецдосмотра пассажиров

Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, какое-то время пассажиров не выпускали, сообщил РБК муж одной из пассажирок.
Обновлено в 09:54
Происшествия

В одесской колонии подняли бунт

Обновлено в 09:22
Политика

СМИ сообщили о внесении Галустяна в базу данных «Миротворца»

Российский комик Михаил Галустян попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", сообщает портал "Украина.ру".
Обновлено в 12:17
Политика

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами заявил, что подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:37
Кино

Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»

На видео пользователя jorywea видно, как актер Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу, хватается за голову и едва сдерживает слезы при чтении сценария.
Обновлено в 12:06
Хоккей

Журналист съел газету, в которой критиковал сборную Финляндии перед ЧМ

Финский журналист Филип Саксен съел статью из газеты, в которой критиковал сборную Финляндии перед чемпионатом мира по хоккею.
Обновлено в 12:56
Кино

Трейлер фильма «Рэмбо 5: Последняя кровь» слили в Сеть

Обновлено в 10:15
Общество

Московские школьники завоевали 55% золота Всероссийской олимпиады

Учащиеся московских школ завоевали 55% золотых медалей на Всероссийской олимпиаде. Об этом 27 мая сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 11:09
Политика

Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о роспуске Рады

Верховный суд Украины отказал в рассмотрении иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и проведении внеочередных парламентских выборов, сообщается на странице суда в Facebook.
Обновлено в 12:48
Авто

УАЗ обновил комплектации внедорожника «Патриот»

Ульяновский автомобильный завод обновил комплектации внедорожника «УАЗ Патриот», говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Известия» 27 мая.
Обновлено в 06:42
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Общество

Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном

Предприниматель Герман Стерлигов заявил, что участников БДСМ-флешмоба на школьном выпускном во Владивостоке нужно казнить.
Обновлено в 11:51
Футбол

«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигу

Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
Обновлено в 12:36
Здоровье

В Пензенской области работники скорой объявили итальянскую забастовку

При итальянской забастовке протестующие находятся на своих рабочих местах, но при этом предельно строго исполняют свои должностные обязанности и правила.
Обновлено в 04:48
Футбол

Игорь Денисов покинул ФК «Локомотив»

Обновлено в 12:05
Музыка

Дочь Алсу прокомментировала шоу «Голос. Дети»

Позже в спецвыпуске шоу было объявлено, что все девять участников, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получат по 1 млн руб. Победителями стали Микелла Абрамова, Нино Чеснер, Ержан Максим, Валерий Кузаков, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер.
Обновлено вчера в 14:29
Гаджеты

Redmi K20 Pro не дотянет до Xiaomi Mi 9 по качеству фото и видео

В последние несколько дней в Сети появились сведения о том, что некоторые пользователи Xiaomi Mi 9 огорчены ранней покупкой флагмана китайской компании на фоне грядущего выхода Redmi K20 Pro.
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»

В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Авто

Mazda отзывает 1,67 тысячи автомобилей в России

Обновлено в 04:45
Политика

Лавров: Москва и Минск углубляют координацию в сфере внешней политики

Министр напомнил о послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он заявил, в частности, что в Москве считают "правильным активно углублять взаимодействие в рамках Союзного государства России и Белоруссии, включая более тесную координацию во внешнеполитической сфере".
Обновлено в 10:34
Здоровье

Названы 6 самых бесполезных для здоровья советов

Эксперты составили рейтинг наименее полезных рекомендаций для здоровья, которые дают практикующие медики.
Обновлено в 12:47
Общество

От диеты к протестам: за что заблокировали ролик депутата Бондаренко

Известный своей «макаронной диетой» саратовский депутат-коммунист Николай Бондаренко опять оказался в центре небольшого скандальчика.
Обновлено в 10:45
Политика

Погранслужба ФСБ предупредила об угрозе провокаций со стороны Украины

Опасность новых провокаций в Крыму со стороны украинских силовиков до сих пор сохраняется, заявил глава пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
Обновлено в 12:48
Авто

BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения

Компания BMW презентовала новое поколение BMW 1-Series, созданное на новой переднеприводной платформе FAAR, предполагающей поперечное расположение двигателя.
Обновлено в 05:22
Авто

Fiat Chrysler предложил Renault создать совместный альянс

Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, почему ее первый брак распался

Обновлено в 08:08
Происшествия

В Карелии экс-директор музея получил 9 лет колонии за педофилию

Обновлено в 10:56
Политика

Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье»

«В рамках указанных проверок Генпрокуратурой России необходимые документы запрашивались у компетентных органов Республики Панама, однако до настоящего времени соответствующие ответы не получены, а по ряду материалов компетентными органами Республики Панама в предоставлении информации отказано», — следует из ответа ведомства.
Обновлено в 05:37
Экономика

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Политика

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.
Обновлено в 10:40
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