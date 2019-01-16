Происшествия

На химзаводе в Ленинградской области произошел взрывРБК 04:20

На химзаводе «Полипласт» в городе Кингисеппе Ленинградской области произошел взрыв, сообщили РБК в пресс-службе губернатора и правительства области. В результате пострадали четыре человека, они госпитализированы.
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В Ленинградской области на заводе произошёл взрыв

RT на русском04:59

Момент взрыва на химзаводе в Кингисеппе попал на видео

Вести.Ru04:55

Момент взрыва на химзаводе в Ленобласти попал на видео

РИА Новости06:34

Власти Ленобласти готовы трудоустроить рабочих с завода «Полипласт», где произошел взрыв

ТАСС05:42

Число пострадавших при взрыве на заводе в Ленобласти возросло до 4

Говорит Москва05:06

«Полипласт» о взрыве под Кингисеппом: сначала было возгорание

47 новостей04:58

Персонал завода в Кингисеппе успели эвакуировать до обрушения в цехе

Интерфакс04:54
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Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 11:16, Ашберн
Политика

Украинскую журналистку Бойко выдворили из России

Обновлено в 09:12
Авто

Skoda анонсировала новый кроссовер

Мировая премьера нового кроссовера Skoda состоится на автосалоне в Женеве, который пройдет в нынешнем году с 5 по 17 марта.
Обновлено в 04:35
Общество

YouTube запретил видео с опасными для жизни и здоровья акциями

Администрация видеохостинга YouTube обновила правила пользования, запретив публиковать видео, на которых выполняются опасные для жизни и здоровья задания.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие

В Манбидже шесть человек погибли при взрыве

Шесть человек погибли и не менее 19 получили ранения в результате взрыва в сирийском Манбидже во время проезда американского патруля, сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Путин поручил расселить пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске

Обновлено в 07:34
ЖКХ

От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир

Так ответила на вопросы читателей "Российской газеты" во время "горячей линии" в редакции исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия

Задержан гендиректор производителя водки «Пять озер» и «Хаски»

Гендиректор четвертого по величине российского производителя водки "Алкогольная сибирская группа" (АСГ, водки "Пять озер", "Хаски") Игорь Савельев во вторник был задержан, сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на алкогольном рынке.
Обновлено в 09:59
Общество

В Нью-Йорке взорвали часть старого моста через Гудзон

Управляемый взрыв восточной части моста Таппан Зи через реку Гудзон произведен в Нью-Йорке.
Обновлено в 02:00
Авто

BMW показала на тизере обновленный седан BMW 7-Series

Компания BMW, отказавшись от участия в Детройтском автосалоне, представит обновленный флагманский седан BMW 7-Series на специальном мероприятии 16 января.
Обновлено вчера в 10:06
Общество

Российские водители смогут оформлять ДТП через мобильное приложение

Отмечается, что, согласно проекту правительства, участники ДТП смогут отправить извещение об аварии страховщику для получения выплат по ОСАГО через приложение.
Обновлено в 07:47
Общество

WSJ: первый в мире отель с роботами уволил половину из них

Обновлено в 10:23
Общество

Google переименовал детские сады Москвы в крематории

Сервис Google Maps переименовал 16 детских садов Москвы в крематории.
Обновлено в 11:08
Гаджеты

Nike представила кроссовки с автоматической шнуровкой

Американская компания Nike представила умные баскетбольные кроссовки с функцией автоматической шнуровки.
Обновлено вчера в 12:53
Космос

NASA показало видео приближения «New Horizons» к Ultima Thule

Космический аппарат NASA «New Horizons» возобновил передачу данных, собранных 1 января 2019 года во время приближения к объекту пояса Койпера 2014 MU69, так же известного как Ultima Thule.
Обновлено в 01:00
Общество

Названа страна с самыми красивыми женщинами

Венесуэла названа страной, отправившей на международные конкурсы красоты самых ярких представительниц, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 13:39
Теннис

Шарапова вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Возняцки

За путевку в четвертый круг Шарапова поспорит с третьей ракеткой турнира и действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии датчанкой Каролин Возняцки.
Обновлено в 08:45
Общество

Российский «Бургер Кинг» поймали на махинациях с котлетами

Обновлено в 06:14
Происшествия

На северо-востоке Москвы электричка сбила мужчину

Мужчину на северо-востоке Москвы сбила электричка, с ним работают врачи, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.
Обновлено в 10:52
Гаджеты

Apple показала чехлы Smart Battery для iPhone XR, XS и XS Max

Новые чехлы Apple Smart Battery для iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max позволяют устройствам работать дополнительно 20 часов.
Обновлено в 05:15
Политика

ЕС согласовал санкции против Боширова и Петрова

Представители 28 стран Евросоюза договорились о введение санкций против четырех подозреваемых по "делу Скрипалей", в том числе и на Александра Петрова и Руслана Боширова, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:24
Общество

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье на 17 января объявлен желтый уровень погодной опасности - синоптики прогнозируют на территории региона снегопады и образование гололедицы, а также сильный ветер, образующий метель.
Обновлено в 06:52
Гаджеты

Xiaomi сделала сканер отпечатков пальцев на весь экран

Размер сканера составляет 50 мм на 25 мм, что, по словам главы Xiaomi, более чем в пять раз больше стандартной зоны, представленной на рынке, и более чем в 15 раз больше дактилоскопической зоны классического сканера Xiaomi на задней панели.
Обновлено в 07:17
Происшествия

В Самаре профессору грозит суд по уголовному делу из-за прогулов

В Самаре завершается расследование уголовного дела против профессора Самарского национального исследовательского университета Евгении Трещевой, получившей зарплату за две недели, в течение которых она не работала в учебном заведении.
Обновлено в 09:23
Происшествия

В мужской колонии под Новгородом родилась девочка

Обновлено в 06:00
Общество

ФСИН опровергла содержание Улюкаева в VIP-камере

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России 16 января опровергли заявления ряда средств массовой информации, ранее сообщивших о создании для осужденного экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева особых условий в колонии.
Обновлено в 03:31
Кино

У оригинальных «Охотников за привидениями» выйдет продолжение

Съемки фильма должны начаться летом, а сама картина обещает выйти в 2020 году. Первая часть "Охотников за привидениями" вышла в 1984 году.
Обновлено в 06:49
Гаджеты

Samsung расширяет программу Trade-in на Galaxy Watch

С 15 января в рамках пилотного периода покупателям флагманских Samsung Galaxy Watch предоставляется скидка до 5 тысяч рублей в обмен на бывшие в употреблении традиционные наручные часы.
Обновлено в 07:25
Общество

Настя Рыбка рассказала о планах после освобождения из тюрьмы

Обновлено в 08:10
Наука

Бутилированная вода сделала зеленый чай полезнее

Американские исследователи проверили вкусовые и полезные свойства черного и зеленого чая, заваренного в воде из-под крана, бутилированной и деионизированной воде.
Обновлено в 05:28
Общество

Пензенский губернатор объявил выговоры за кровати из досок в больнице

Обновлено в 10:37
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