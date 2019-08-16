Двое рабочих, которые оказались под завалами после обрушения стены здания при демонтаже на промплощадке в Волховском районе Ленинградской области, погибли, сообщили ТАСС в областном главке МЧС в пятницу. "На месте ЧП из-под завалов извлечены тела двух рабочих", - сказала представитель ведомства.

с чего всё началось

Двое рабочих погибли в результате обрушения стены при демонтаже здания на промышленной площадке в Волховском районе Ленинградской области. Трагедия произошла днем 16 августа, пишет ТАСС. Спасатели извлекли тела рабочих из-под завалов.

Двое рабочих погибли при обрушении стены в Ленинградской области

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