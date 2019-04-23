Общество

Перевод русских школ на латышский язык признали конституционнымГазета.Ru 05:47

Конституционный суд Латвии признал языковую реформу соответствующей Конституции. Об этом сообщает РИА "Новости". Она подразумевает под собой перевод школ национальных меньшинств, в том числе и русских, полностью на латышский язык обучения.
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