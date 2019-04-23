Общество
Перевод русских школ на латышский язык признали конституционнымГазета.Ru 05:47
Конституционный суд Латвии признал языковую реформу соответствующей Конституции. Об этом сообщает РИА "Новости". Она подразумевает под собой перевод школ национальных меньшинств, в том числе и русских, полностью на латышский язык обучения.
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Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Политика
Стала известна биография будущей первой леди Украины
Шоумен Владимир Зеленский уверенно лидирует во втором туре выборов президента Украины, поэтому уже через месяц в стране может появиться новая первая леди — Елена Зеленская, которая до сих пор предпочитала оставаться в тени своего знаменитого мужа.
Обновлено 21 апреля в 22:08
Экономика
Сбербанк ведет переговоры о покупке доли в Rambler Group
Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга, а правление банка одобрило сделку, сообщал РБК со ссылкой на людей, близких к сторонам сделки.
Обновлено 21 апреля в 17:31
Происшествия
Подростков придавила рекламная конструкция в ТЦ
В Екатеринбурге несколько подростков получили ранения после падения на них рекламной конструкции в одном из торговых центров.
Обновлено в 16:05
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Москве подтопило Лефортовский тоннель
В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить факт дебоша в самолете
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
Путин принял участие в церемонии закладки двух фрегатов в Петербурге
Президент России Владимир Путин во вторник на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге принял участие церемонии закладки военных кораблей.
Обновлено в 07:50
Политика
Глава Ростова Виталий Кушнарев ушел в отставку
Решение об отставке приняли депутаты на 35-м заседании Ростовской-на-Дону городской Думы 23 апреля.
Обновлено в 08:06
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Кино
Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру «Мстителей»
Минкульт настоял на переносе с 25 на 29 апреля премьеры последней ленты про «Мстителей», чтобы в кинотеатрах смогли посмотреть российский фильм «Миллиард».
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы
Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
Наука
Потепление в Арктике обойдется человечеству минимум в 25 трлн долларов
При благоприятном сценарии, если рост глобальной средней температуры относительно доиндустриального уровня не превысит 1,5 градуса Цельсия, ущерб, связанный с потеплением в Арктике, составит 24,8 трлн долларов.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская пожаловалась на лишний вес
Актриса и начинающая певица Настасья Самбурская пожаловалась поклонникам на лишний вес.
Обновлено в 05:53
Гаджеты
Компания Xiaomi представила электровелосипед с запасом хода в 120 км
В движение Электровелосипед приводит бесколлекторный двигатель мощностью 350 Вт. В настоящее время electric bicycle T1 доступен лишь на платформе коллективного финансирования Xiaomi.
Обновлено в 14:47
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Маниле из-за землетрясения c крыши небоскреба пролился бассейн
На YouTube разместили ролик, на котором видно, как в столице Филиппин тонны воды выливаются из бассейна, расположенного на крыше 180 метрового небоскреба.
Обновлено вчера в 18:10
Армия и оружие
Самолет-разведчик США совершил полет у побережья Крыма
В понедельник, 22 апреля стратегический разведывательный самолет ВВС США провел полет вблизи Крыма.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Минюст попросил США вернуть летчика Ярошенко в Россию
Минюст направил ходатайство о передаче США в Россию летчика Константина Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме.
Обновлено в 15:37
Экономика
Доля нелегальных сигарет в России резко выросла
Доля нелегальных сигарет в России резко выросла Впервые за последние пять лет в России резко выросла доля контрафактных сигарет.
Обновлено в 06:00
Экономика
Восточный запустил программу персонального обслуживания клиентов
В рамках «Персональной линии» клиентам банка «Восточный» будет предоставлен круглосуточный сервис по приоритетному обслуживанию сотрудниками Контактного центра банка.
Обновлено в 06:26
Культура
Умер создатель клипов Киркорова и Ветлицкой Сергей Дубровский
Сегодня, 23 апреля, скончался советский, российский оператор Сергей Дубровский.
Обновлено в 14:59
Армия и оружие
Россия и Индонезия заключили контракт на поставку БМП-3Ф и БТ-3Ф
Россия и Индонезия заключили контракт на поставку боевых машин пехоты БМП-3Ф и плавающих бронированных транспортеров БТ-3Ф.
Обновлено в 10:23
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17