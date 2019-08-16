В Латвии свою работу приостановил один из крупнейших банков этой страны PNB Banka (прежнее название — Norvik Banka). Об этом сообщает комиссия рынка финансов и капитала (FKTK), которая регламентирует работу банков в Латвии.

В Латвии приостановлена работа одного из крупнейших банков страны

Политика Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.

Авто В России могут ужесточить правила техосмотра Требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых автомобилей системами ЭРА-ГЛОНАСС ввели в 2017 году.

Теннис Свитолина проиграла в третьем круге турнира в Цинциннати Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира в Цинциннати в паре.

Экономика В Аргентине отменили НДС на некоторые продукты Власти Аргентины решили отменить НДС на социально значимые продукты питания.

Политика Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.

Экономика Богатейшие люди мира за день потеряли 18 млрд долларов Девять самых богатых бизнесменов мира в общей сложности потеряли в среду около 18 млрд долларов, сообщает Forbes, основываясь на рейтинге, который обновляертся в режиме реального времени.

Технологии Хакеры атаковали Европейский центральный банк Неизвестные киберпреступники совершили атаку на сайт Интегрированного справочника банковской отчётности (BIRD), принадлежащий Европейскому центральному банку (ЕЦБ).

Политика Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курилах Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Курильских островах.

Общество Шесть сел отрезаны паводком из-за подъема уровня воды в Приморье В Краснодарском районе Приморья ограничено транспортное сообщение с шестью селами из-за повышения уровня воды после сильных дождей.

Общество Умер профессор, географ Юрий Симонов В 96 лет умер профессор МГУ, доктор географических наук, создатель школы геоморфологии Юрий Симонов.

Происшествия Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери 16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».

Армия и оружие В России ответили на обвинения США в «краже гиперзвука» Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который выразил мнение, что новейшие российские гиперзвуковые летательные аппараты состоят из «украденных» американских технологий.

Финансы Китай уступил Японии статус крупнейшего держателя госбумаг США "Япония обогнала Китай (владеет госбумагами США на сумму $1,11 трлн - прим. ред.) и впервые с мая 2017 года стала крупнейшим держателем американских облигаций", - говорится в сообщении.

Происшествия Пропавший в омской тайге мальчик найден живым Трехлетний мальчик, пропавший в омской тайге, найден живым спустя два дня.

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.