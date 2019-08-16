Экономика
В Латвии приостановлена работа одного из крупнейших банков страныREGNUM вчера в 16:56
В Латвии свою работу приостановил один из крупнейших банков этой страны PNB Banka (прежнее название — Norvik Banka). Об этом сообщает комиссия рынка финансов и капитала (FKTK), которая регламентирует работу банков в Латвии.
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