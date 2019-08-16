Экономика
В Латвии приостановлена работа одного из крупнейших банков страныREGNUM вчера в 16:56
В Латвии свою работу приостановил один из крупнейших банков этой страны PNB Banka (прежнее название — Norvik Banka). Об этом сообщает комиссия рынка финансов и капитала (FKTK), которая регламентирует работу банков в Латвии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:38, Ашберн
Происшествия
Бывший летчик оценил действия пилотов самолета «Уральских авиалиний»
Обновлено вчера в 04:05
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 01:38
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Футбол
«Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
17 человек пропали без вести из-за оползня в Китае
По меньшей мере, 17 человек пропали без вести при оползне в китайской провинции Сычуань.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
Семь жителей Ульяновской области могли отравиться подсолнечным маслом
По словам министра здравоохранения Ульяновской области Сергея Панченко, все отравившиеся употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же производителя.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Технологии
Пожиратели времени: в каких приложениях россияне сидят дольше всего
Согласно подсчетам Mediascope, среди 100 самых популярных приложений больше всего времени пользователи проводили в игре Gardenscapes — в среднем 46 минут в день.
Обновлено в 00:24
Технологии
Геоданные со спутников начнут продавать
Обновлено в 02:56
Гаджеты
В этом году нехватка процессоров Intel устранена не будет
Тайваньские ODM-производители ноутбуков настроены консервативно в отношении поставок во второй половине 2019 года.
Обновлено 14 августа в 15:35
Политика
ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев
Что раскрыла погранслужба ФСБ За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю "Въезд иностранных граждан в РФ".
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду
В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
Атомные монстры Советов. Кто создал самые большие подлодки в истории
В результате получились самые большие подводные лодки в мире и истории всего подводного флота.
Обновлено вчера в 01:00
Футбол
Азар купил особняк в Мадриде почти за 11 миллионов евро
Обновлено в 02:41
Происшествия
В США возле университета произошла стрельба, есть жертвы
Два человека были убиты и еще трое ранены в результате стрельбы, произошедшей возле кампуса Университета штата Алабама (США).
Обновлено в 00:55
Энергетика
Bloomberg: Санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Спрос на российскую нефть марки Urals получил поддержку на фоне санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы.
Обновлено в 03:27
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Юрий Шатунов решил больше не исполнять песни из репертуара «Ласкового мая». Об этом сообщил руководитель группы Андрей Разин.
Обновлено вчера в 07:13
Общество
Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений
Средняя температура в июле этого года в мире составила 16,7°C, это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений, пишет The New York Times со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Обновлено вчера в 20:09
Политика
Вице-спикер Крыма ответил на отказ Киева снять водную блокаду
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что отказ киевских властей от снятия водной блокады полуострова был ожидаемым, так как Украина живет в параллельной реальности.
Обновлено в 01:56
Экономика
В Аргентине отменили НДС на некоторые продукты
Обновлено вчера в 23:25
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено вчера в 14:30
Финансы
Российский рынок ищет повод для отскока
Российский рынок акций в четверг попытался развернуться наверх, однако в отсутствие существенного улучшения внешнего фона сделать этого так и не получилось.
Обновлено в 02:19
Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
Танкер с иранской нефтью Grace 1, освобожденный властями Гибралтара после задержания, продлившегося более месяца, направится в Средиземное море под другим названием, сообщил замглавы Организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами.
Обновлено в 02:06