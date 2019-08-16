Экономика
Деятельность PNB Banka в Латвии приостановленаSputnik Латвия вчера в 15:26
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) с 15 августа приостановила деятельность PNB Banka в Латвии.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:10, Ашберн
Футбол
«Локомотив» отказался от Балотелли ради Рибери
По информации Sport24, «Локомотив» получил предложение подписать контракт с итальянским форвардом Марио Балотелли, находящимся сейчас в статусе свободного агента.
Обновлено в 07:16
Происшествия
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Пираты захватили у берегов Камеруна трех россиян, сообщает российский МИД.
Обновлено в 07:59
Происшествия
На шахте «Денисовская» в Якутии произошел пожар
Обновлено в 07:33
Происшествия
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета получит премии
Конкретная сумма не называется Авиакомпания "Уральские авиалинии" выплатит премии членам экипажа аварийно севшего в подмосковном Жуковском самолета, сказал журналистам в пятницу коммерческий директор авиаперевозчика Кирилл Скуратов.
Обновлено в 07:49
Политика
Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным после смерти отца
Обновлено в 04:41
Здоровье
Врачи назвали продукты, которые убивают раковые клетки
Обновлено вчера в 22:13
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Уроженец Казани Муха Люберецкий отрекся от титула «вор в законе»
59-летний уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрекся от титула «вор в законе».
Обновлено в 04:55
Театры
Сергей Пускепалис станет худруком Театра имени Волкова
Новым худруком ярославского театра драмы имени Волкова станет заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис.
Обновлено в 07:58
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Происшествия
В США произошла стрельба возле университета Алабамы
Стрельба произошла возле Государственного университета штата Алабама в США. Об этом сообщает New York Post .
Обновлено в 06:28
Экономика
Силуанов ждет от Китая разрешения на ввоз свинины из РФ
Китай может разрешить ввоз российской свинины уже в 2019 году.
Обновлено в 07:57
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12130 рублей
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 07:46
Футбол
Фанаты «Спартака» простились с Алексеем Бахытом
Футболисты столичной команды после матча с "Туном" (игра завершилась со счетом 2:1 в пользу москвичей) почтили память умершего болельщика Алексея Васюка, надев футболки с его портретом и надписью "Спи спокойно, сорванец".
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Калуге возбудили уголовное дело из-за лезгинки на перекрестке
Полиция Калуги возбудила уголовное дело по факту перекрытия движения на одной из главных улиц города.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
Гражданин США сбежал в киевском аэропорту "Борисполь" от сотрудников СБ Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено в 07:53
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Найденного в тайге Омской области мальчика передали врачам
Трехлетний ребенок провел в лесу больше двух суток, в его поисках были задействованы почти 700 человек Трехлетнего мальчика, которого нашли в тайге в Омской области, передали врачам, передает РИА Новости со ссылкой на источник в региональном главке МЧС.
Обновлено вчера в 07:07
Происшествия
В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский
Росприроднадзор и власти Московской области создали комиссию для поверки мусорных полигонов, располагающихся вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Лолита Милявская обрушилась с критикой на Зеленского
Российская певица Лолита Милявская в аккаунте своей коллеги по шоу-бизнесу Таисии Повалий в Instagram выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского из-за разобщенности в обществе.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Российский турист погиб на курорте в Турции
Обновлено в 07:32
Происшествия
В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду
В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Четыре человека погибли при взрыве в мечети Пакистана
Обновлено в 07:29
Экономика
Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за срыва турсезона
Представители грузинского гостиничного бизнеса вышли на улицы курортного города Кобулети, требуя от властей государственной поддержки на фоне сокращения туристического потока из России.
Обновлено в 07:43
Политика
На Украине прекратили финансировать города из-за коррупции
Офис президента Украины Владимира Зеленского заблокировал финансирование местным бюджетам для недопущения неэффективного использования этих средств ввиду коррупционных рисков.
Обновлено в 07:58
Кино
Луди Линь исполнит роль Лю Кана в адаптации игры «Mortal Kombat»
Обновлено в 07:03