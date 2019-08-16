В Латвии свою работу приостановил один из крупнейших банков этой страны PNB Banka (прежнее название — Norvik Banka). Об этом сообщает комиссия рынка финансов и капитала (FKTK), которая регламентирует работу банков в Латвии.

В Латвии приостановлена работа одного из крупнейших банков страны

Происшествия Пассажиры А321 рассказали об аварийной посадке в поле Пассажиры А321 рассказали об аварийной посадке в поле 15 августа вскоре после взлета из подмосковного аэропорта Жуковский совершил экстренную посадку самолет Airbus A321 с 233 пассажирами на борту, выполнявший рейс в Симферополь.

Футбол «Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Наука Ученые отредактировали с помощью CRISPR несколько генов одновременно Микробиологи из Высшей технической школы Швейцарии вывели применение технологии редактирования генома CRISPR на новый уровень — ученым удалось одновременно модифицировать несколько десятков генетических последовательностей.

Энергетика Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.

Армия и оружие В России рассказали о крупнейших атомных подлодках Проект 941 («Тайфун» по классификации НАТО) записан в Книгу рекордов Гиннесса как самая крупная атомная подводная лодка.

Происшествия Гонщик с Малышева может быть сыном высокопоставленного росгвардейца У водителя, устроившего смертельное ДТП на пересечении Малышева и Московской, могут быть связи в национальных войсках Виновник смертельного ДТП на Малышева Владимир Васильев может быть сыном занимающего высокий пост сотрудника Росгвардии.

Экономика Группа «Эталон» завершила покупку застройщика «Лидер-инвест» Петербургская группа «Эталон» завершила покупку 49% застройщика «Лидер-инвест» у АФК «Система» Владимира Евтушенкова и стала его единственным владельцем, говорится в пресс-релизе «Эталона».

Гаджеты Huawei P30 Pro назвали лучшим смартфоном 2019 года Лидером среди флагманов стал Huawei P30 Pro, что для компании-производителя стало второй подряд победой в этом топе.

Происшествия Минздрав оценит ставшее причиной ареста двух матерей лекарство Минздрав оценит эффективность препарата «Фризиум», за покупку которого задержали двух матерей тяжелобольных детей, передает ТАСС.

Наука Мутантные черви оказались восприимчивее к опиоидам Исследование поведения мутантных ГМ-червей Caenorhabditis elegans позволило ученым из Флориды обнаружить у рецептора GPR139 и его гомологов антиопиоидную активность.

Политика Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.

Происшествия В ДТП в Туве погибли четыре человека Четыре человека погибли при столкновении ВАЗ-21074 и ЗиЛ-130 на участке 855-го километра автодороги Р-257 "Енисей" на территории Кызылского района Республики Тыва, сообщается на сайте республиканского МВД.

Политика Мосгорсуд отказал Яшину в регистрации на выборы в Мосгордуму Мосгорсуд отказал незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Илье Яшину в регистрации, передает «Интерфакс».

Транспорт Выпуск новых госзнаков для транспортных средств перенесён на 2020 год МВД России сообщает о переносе сроков введения нового вида регистрационных знаков для транспортных средств на 2020 год.

Политика США планируют сократить помощь другим странам на $4,3 млрд Администрация президента Соединенных штатов Дональда Трампа намерена сократить более чем на $4 млрд расходы страны на международную помощь.

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

Происшествия Рейс «Победы» задержали из-за возможного попадания птицы в двигатель Авиакомпания «Победа» (группа «Аэрофлот») задержала рейс из Минеральных Вод из-за возможного подозрения, что в двигатель попала птица, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на перевозчика.

Авто На прямой схлестнулись два «заряженных» спорткара Audi На ютуб-канале «CarWow» появилась видеозапись драг-гонки двух спортивных автомобилей бренда Audi: нового родстера Audi TTS и модели R8 V8 2008 года выпуска.

Шоу-бизнес Тарасов: Третьего в постели я не приемлю Экс-полузащитник «Локомотива» и бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов рассказал о своих предпочтениях в любовных соитиях.

Технологии Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".

Общество Психолог назвал принятие способом борьбы с аэрофобией Заведующий отделением психологической помощи психиатрической больницы 1 Москвы Никита Чернов дал советы тем, кто боится летать.

Общество Роскачество учит распознавать фальшивые отзывы в интернете Как не отличить «фейковые» отзывы от настоящих, советуют специалисты Роскачества.

Путешествия В Турции предлагают ограничить систему «все включено» Торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланьи попросили власти страны пересмотреть стандарты «все включено» для отелей.