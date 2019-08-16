Экономика
В Латвии приостановлена работа одного из крупнейших банков страныREGNUM вчера в 16:56
В Латвии свою работу приостановил один из крупнейших банков этой страны PNB Banka (прежнее название — Norvik Banka). Об этом сообщает комиссия рынка финансов и капитала (FKTK), которая регламентирует работу банков в Латвии.
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Происшествия
Пассажиры А321 рассказали об аварийной посадке в поле
Пассажиры А321 рассказали об аварийной посадке в поле 15 августа вскоре после взлета из подмосковного аэропорта Жуковский совершил экстренную посадку самолет Airbus A321 с 233 пассажирами на борту, выполнявший рейс в Симферополь.
Обновлено вчера в 07:20
Футбол
«Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:46
Наука
Ученые отредактировали с помощью CRISPR несколько генов одновременно
Микробиологи из Высшей технической школы Швейцарии вывели применение технологии редактирования генома CRISPR на новый уровень — ученым удалось одновременно модифицировать несколько десятков генетических последовательностей.
Обновлено вчера в 07:08
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
В России рассказали о крупнейших атомных подлодках
Проект 941 («Тайфун» по классификации НАТО) записан в Книгу рекордов Гиннесса как самая крупная атомная подводная лодка.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Гонщик с Малышева может быть сыном высокопоставленного росгвардейца
У водителя, устроившего смертельное ДТП на пересечении Малышева и Московской, могут быть связи в национальных войсках Виновник смертельного ДТП на Малышева Владимир Васильев может быть сыном занимающего высокий пост сотрудника Росгвардии.
Обновлено в 03:29
Экономика
Группа «Эталон» завершила покупку застройщика «Лидер-инвест»
Петербургская группа «Эталон» завершила покупку 49% застройщика «Лидер-инвест» у АФК «Система» Владимира Евтушенкова и стала его единственным владельцем, говорится в пресс-релизе «Эталона».
Обновлено в 03:51
Гаджеты
Huawei P30 Pro назвали лучшим смартфоном 2019 года
Лидером среди флагманов стал Huawei P30 Pro, что для компании-производителя стало второй подряд победой в этом топе.
Обновлено в 02:27
Космос
Автоматизированная наблюдательная сеть открыта на телескопе SOAR
Обновлено 14 августа в 13:30
Происшествия
Минздрав оценит ставшее причиной ареста двух матерей лекарство
Минздрав оценит эффективность препарата «Фризиум», за покупку которого задержали двух матерей тяжелобольных детей, передает ТАСС.
Обновлено в 03:31
Наука
Мутантные черви оказались восприимчивее к опиоидам
Исследование поведения мутантных ГМ-червей Caenorhabditis elegans позволило ученым из Флориды обнаружить у рецептора GPR139 и его гомологов антиопиоидную активность.
Обновлено в 02:20
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
В ДТП в Туве погибли четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении ВАЗ-21074 и ЗиЛ-130 на участке 855-го километра автодороги Р-257 "Енисей" на территории Кызылского района Республики Тыва, сообщается на сайте республиканского МВД.
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Мосгорсуд отказал Яшину в регистрации на выборы в Мосгордуму
Мосгорсуд отказал незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Илье Яшину в регистрации, передает «Интерфакс».
Обновлено в 04:01
Транспорт
Выпуск новых госзнаков для транспортных средств перенесён на 2020 год
МВД России сообщает о переносе сроков введения нового вида регистрационных знаков для транспортных средств на 2020 год.
Обновлено в 04:37
Политика
США планируют сократить помощь другим странам на $4,3 млрд
Администрация президента Соединенных штатов Дональда Трампа намерена сократить более чем на $4 млрд расходы страны на международную помощь.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
Рейс «Победы» задержали из-за возможного попадания птицы в двигатель
Авиакомпания «Победа» (группа «Аэрофлот») задержала рейс из Минеральных Вод из-за возможного подозрения, что в двигатель попала птица, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на перевозчика.
Обновлено в 04:27
Авто
На прямой схлестнулись два «заряженных» спорткара Audi
На ютуб-канале «CarWow» появилась видеозапись драг-гонки двух спортивных автомобилей бренда Audi: нового родстера Audi TTS и модели R8 V8 2008 года выпуска.
Обновлено в 04:19
Здоровье
Врачи назвали продукты, которые убивают раковые клетки
Обновлено вчера в 22:13
Шоу-бизнес
Тарасов: Третьего в постели я не приемлю
Экс-полузащитник «Локомотива» и бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов рассказал о своих предпочтениях в любовных соитиях.
Обновлено вчера в 16:44
Технологии
Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца
Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 02:44
Общество
Психолог назвал принятие способом борьбы с аэрофобией
Заведующий отделением психологической помощи психиатрической больницы 1 Москвы Никита Чернов дал советы тем, кто боится летать.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Роскачество учит распознавать фальшивые отзывы в интернете
Как не отличить «фейковые» отзывы от настоящих, советуют специалисты Роскачества.
Обновлено в 02:16
Футбол
Рыбусь: «Локомотив» едет в гости к «Динамо» за тремя очками
Защитник «Локомотива» Мацей Рыбусь подчеркнул, что его команда готовится к тяжёлой игре, но намеревается победить.
Обновлено вчера в 23:04
Путешествия
В Турции предлагают ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланьи попросили власти страны пересмотреть стандарты «все включено» для отелей.
Обновлено вчера в 04:19
Политика
Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:13