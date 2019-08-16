Экономика

В Латвии приостановлена работа одного из крупнейших банков страныREGNUM вчера в 16:56

В Латвии свою работу приостановил один из крупнейших банков этой страны PNB Banka (прежнее название — Norvik Banka). Об этом сообщает комиссия рынка финансов и капитала (FKTK), которая регламентирует работу банков в Латвии.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Раймонду Паулсу все сложнее»: соцсети о закрытии PNB Banka

Sputnik Латвия05:45

В Латвии приостановлена работа одного из крупнейших банков

Российская газета02:00

Работа одного из крупнейших банков приостановлена в Латвии

ФАНвчера в 19:14

Один из крупнейших банков Латвии остановил работу

Взгляд.рувчера в 16:25

Один из крупнейших банков Латвии приостановил работу

Аргументы и Фактывчера в 16:57

В Латвии приостановлена работа одного из крупнейших банков страны

REGNUMвчера в 16:56

Премьер Латвии заявил, что ситуация в банковском секторе страны стабильная

ТАССвчера в 17:07
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:24, Ашберн
Происшествия

Росприроднадзор нашёл незаконную свалку около аэропорта Жуковский

Обновлено вчера в 17:37
Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

Обновлено в 03:47
Политика

Трамп заявил, что торговая война с КНР будет короткой

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, торговая война с Китаем будет короткой и не приведёт к рецессии.
Обновлено вчера в 18:10
Экономика

Росстат объяснил промышленный рост на фоне падения добычи нефти и газа

После устранения ошибки выяснилось, что добыча природного газа в апреле выросла в годовом выражении не на 16%, а лишь на 2,6%. Росстат также заменил данные о росте добычи нефти с 7,4 на 2,5%.
Обновлено вчера в 14:20
Общество

Составлен рейтинг мобильных приложений — «пожирателей времени»

Третье место по популярности у пользователей мобильных приложений занимает программа для чтения электронных книг FBReader.
Обновлено в 02:12
Происшествия

В турецкой Аланье российский турист утонул в бассейне

Обновлено в 05:23
Авто

В Германии отзовут 1,5 тысячи автомобилей Lada 4x4

Обновлено вчера в 09:40
Общество

Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора

Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Командир экипажа А321 рассказал об аварийной посадке самолета

Обновлено вчера в 15:02
Финансы

Россия сократила вложения в облигации США

В июне Россия сократила вложения в американские государственные бумаги с $12,042 млрд до $10,848 млрд.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие

На МАКС-2019 представят экспортные варианты Су-57Э и Ил-112ВЭ

На международном авиасалоне МАКС-2019 будут представлены экспортный истребитель Су-57Э и военный транспортник Ил-112ВЭ.
Обновлено в 05:59
Политика

WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию

Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 19:46
Экономика

В Индии «наелись» дорогими Су-30МКИ

Источники издания рассказали о том, что предприятие отправило индийскому правительству официальный запрос на выпуск дополнительной партии на 72 единицы Су-30МКИ на сумму в пять миллиардов долларов.
Обновлено в 01:51
Авто

Новый дизайн колесных дисков запатентовал АвтоВАЗ

Концерн АвтоВАЗ запатентовал для моделей Lada новый дизайн колесных дисков. Об этом сообщило ИА Nation News.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Двое рабочих погибли при обрушении стены на заводе в Ленобласти

В Волхове Ленинградской области на промплощадке завода "Пикалевский цемент" под завалами обрушившейся при демонтаже стены погибли двое рабочих, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе областного управления МЧС.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери

16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие

Расчёты беспилотников ЗВО провели учения в Ленобласти

Расчёты беспилотных летательных аппаратов мотострелкового соединения Западного военного округа провели учения на полигоне в Ленинградской области, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Обновлено вчера в 14:42
Общество

Экспертиза по делу «Седьмой студии» не выявила растрату госсредств

Обновлено в 04:27
Происшествия

В Ульяновске умер один из семи отравившихся подсолнечным маслом

Обновлено в 03:49
Происшествия

Бывший министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов признал вину в хищении более 11 млрд рублей.
Обновлено в 06:01
Политика

Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Общество

Уроженец Казани Муха Люберецкий отрекся от титула «вор в законе»

59-летний уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрекся от титула «вор в законе».
Обновлено в 04:55
Происшествия

Трехлетний ребенок, потерявшийся в лесу под Омском, найден живым

В Омской области в ходе поисковых работ найден трехлетний мальчик, пропавший в лесу 13 августа.
Обновлено вчера в 06:52
Космос

Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой

Обновлено вчера в 05:16
Авто

Американский миллионер создал внедорожник с 40-сантиметровым клиренсом

Дорожный просвет внедорожника составляет 394 миллиметра, а ход подвески составляет более 480 миллиметров.
Обновлено в 04:11
Авто

На прямой схлестнулись два «заряженных» спорткара Audi

На ютуб-канале «CarWow» появилась видеозапись драг-гонки двух спортивных автомобилей бренда Audi: нового родстера Audi TTS и модели R8 V8 2008 года выпуска.
Обновлено в 04:19
Политика

Саммиты ШОС и БРИКС перенесены из Челябинска в Петербург

Обновлено вчера в 13:33
Интернет

Instagram запускает функцию сообщения о фейковом контенте

Сервис обмена фотографиями Instagram позволит пользователям сообщать о фейковом контенте.
Обновлено вчера в 22:28
Политика

Команда Зеленского разработает план по возвращению Крыма и Донбасса

Заместитель руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил о начале разработки стратегии по «реинтеграции» Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

Самолет Utair вернулся во Внуково из-за попавшей в двигатель птицы

Ранее в аэропорту Минеральных Вод на несколько часов был задержан вылет самолета Boeing 737 в Москву - тоже птица попала в двигатель.
Обновлено в 06:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное