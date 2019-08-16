Отмечается, что данное решение принято для того, чтобы не допустить оттока денежных средств из банка. Это означает, что с данного момента работа банкоматов, платежных карт и интернет-банков PNB приостановлена. PNB Banka на конец 2018 года по размеру активов занимал шестое место в Латвии.

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