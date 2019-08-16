Экономика
В Латвии приостановлена работа одного из крупнейших банковРоссийская газета 02:00
Сообщается, что решение было принять с целью недопущения резкого вывода денег из банка. "Это решение означает, что с этого момента работа платежных карт, банкоматов и интернет-банков PNB приостановлена", - отметили в финрегуляторе.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:05, Ашберн
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Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
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Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
«Уральские авиалинии» отменили рейсы из-за нехватки самолетов после ЧП
В пресс-службе «Уральских авиалиний» ТАСС рассказали, что рейсы отменили, после того как в подмосковном поле совершил жесткую посадку самолет Airbus A321.
Обновлено в 01:22
Гаджеты
Представлена портативная система DIGMA S -21
Беспроводная портативная акустическая система DIGMA S -21 позволяет слушать музыку в любом месте без проводов благодаря беспроводному соединению Bluetooth 4.1 + EDR.
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Футбол
Кононов: в первые минуты «Спартак» не ожидал такого настроя соперника
В первые минуты наши игроки не ожидали такого настроя соперника.
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В Омске ребенок упал в яму с кипятком после прорыва теплотрассы
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Авто
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Продажу шаурмы приостановили на северо-западе Москвы
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Обновлено в 01:45
Политика
Белавкин назначен первым замминистра строительства Челябинской области
Врио губернатора Алексей Текслер подписал постановление о назначении Ивана Белавкина первым заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на документ.
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Футбол
Стоичков: Неймар станет бомбой в раздевалке «Барселоны»
Бывший игрок «Барселоны» Христо Стоичков считает, что каталонскому клубу не стоит возвращать нападающего Неймара.
Обновлено вчера в 11:04
Энергетика
BNP Paribas: нефтяная промышленность обречена
«Никогда прежде нефтяная промышленность не сталкивалась с такой угрозой, которую представляют для нее возобновляемые источники электроэнергии и электромобили», — сообщается в докладе BNP Paribas.
Обновлено вчера в 10:07
Космос
Ученые подсчитали число планет, похожих на Землю
Новое исследование позволило ученым оценить частоту, с которой планеты, похожие на Землю, могут встречаться вокруг звезд вроде Солнца.
Обновлено вчера в 05:56
Путешествия
В Турции предлагают ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланьи попросили власти страны пересмотреть стандарты «все включено» для отелей.
Обновлено вчера в 04:19
Политика
В Крыму оценили стратегию Зеленского по «возвращению» полуострова
Ранее заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что рабочая группа разработает стратегию по возвращению Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса.
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Политика
Президента Латвии оскорбил телеканал Россия-24
Национальный совет по электронным СМИ Латвии выступил с официальным утверждением, что телеканал «Россия-24» оскорбил президента Латвии.
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
Трёхлетнего Колю, пропавшего в омской тайге, нашли живым
Трёхлетнего мальчика, которого почти двое суток искали в болотистых лесах Большереченского района, нашли живым.
Обновлено вчера в 05:09
Финансы
Россия сократила вложения в облигации США
В июне 2019 года Россия сократила вложения в американские государственные бумаги с $12,042 млрд до $10,848 млрд.
Обновлено в 00:31
Общество
В Роскачестве назвали признаки поддельных отзывов в интернет-магазинах
Эксперты Роскачества рассказали о том, как не попасться на фейковые отзывы на товары в интернете.
Обновлено в 01:58
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
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Общество
Порядка 40% свидетельств о рождении выдают в столичных роддомах
В столице около 40% свидетельств о рождении получают родители новорожденных при выписке из роддома, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие
Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ
Причиной прекращения выпуска самолетов называется высокая цена собираемого в Индий Су-30МКИ, равная 70,3 миллиона долларов, тогда как покупка одного такого самолета непосредственно у России обходится в 42,15 миллиона долларов.
Обновлено в 00:33
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МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России
В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
Обновлено вчера в 09:05
Гаджеты
Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном на рынке
Как и в прошлом году, победил топовый смартфон Huawei, а именно P30 Pro.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Туве
В Туве выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли сразу четыре человека.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Пассажир упавшего в Гудзон А320 назвал пилотов А321 «великими людьми»
Дэйв Андерсон, 10 лет назад летевший в самолете А320-214 авиакомпании US Airways, который командиру удалось посадить на Гудзон после вылета из нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардиа, прокомментировал инцидент с посадкой самолета Airbus "Уральских авиалиний" в поле у деревни Рыбаки Московской области.
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Назван топ-6 самых надежных новых моторов
Эксперты назвали топ-6 самых надежных новых двигателей.
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