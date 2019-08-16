Экономика

В Латвии приостановлена работа одного из крупнейших банковРоссийская газета 02:00

Сообщается, что решение было принять с целью недопущения резкого вывода денег из банка. "Это решение означает, что с этого момента работа платежных карт, банкоматов и интернет-банков PNB приостановлена", - отметили в финрегуляторе.
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В Латвии приостановлена работа одного из крупнейших банков

Российская газета02:00

В Латвии приостановили работу одного из крупнейших банков

РИА Новостивчера в 15:52

Один из крупнейших банков Латвии приостановил работу

Аргументы и Фактывчера в 16:57

В Латвии приостановлена работа одного из крупнейших банков страны

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Премьер Латвии заявил, что ситуация в банковском секторе страны стабильная

ТАССвчера в 17:07

Один из крупнейших банков Латвии остановил работу

Взгляд.рувчера в 16:25

Деятельность PNB Banka в Латвии приостановлена

Sputnik Латвиявчера в 15:26
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:05, Ашберн
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