Экономика
В Латвии приостановили работу одного из крупнейших банковРИА Новости 15:52
Работа банка PNB Banka в Латвии (прежнее название – Norvik Banka) приостановлена, говорится в сообщении комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), которая регламентирует работу банков в стране.
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Политика
Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»
Всех членов экипажа самолета Airbus-321 "Уральских авиалиний", аварийно севшего в Подмосковье, включили в базу данных украинского сайта "Миротворец".
Обновлено в 16:01
Теннис
Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 6 миллионов долларов.
Обновлено в 15:18
Армия и оружие
В МИД РФ ответили на статью о запугивании семей голландских лётчиков
Ранее News.ru писал, что официальный представитель МИДа Мария Захарова ответила на публикации британских СМИ, обвинявших посла РФ Александра Яковенко в шпионаже.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Обновлено в 15:04
Экономика
ВЦИОМ: Россияне выплачивают кредиты без трудностей
На ежемесячную выплату по кредитам у 31 процента россиян уходят от 10 до 20 процентов семейного дохода, 16 процентов опрошенных выделяют на погашение своих кредитных долгов от 21 до 30 процентов бюджета.
Обновлено в 08:27
Гаджеты
Смартфон Realme 5 с камерой на 64-Мп рассекречен на фото
Обновлено в 17:11
Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Культура
Найдены иллюстрации Антуана де Сент-Экзюпери для «Маленького принца»
Как писал News.ru ранее, мэрия Токио приписала авторство Бэнкси найденной картине.
Обновлено в 17:34
Происшествия
В Чечне погибли в ДТП шесть человек
Шесть человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей – Chevrolet и Lada Granta.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие
В результате обстрела ВСУ ранен мирный житель Горловки
Мирный житель поселка Зайцево на севере Горловки ранен в результате обстрела со стороны украинской армии.
Обновлено в 13:15
Транспорт
Концепцию движения беспилотных автомобилей разработали в России
Минпромторг разработал концепцию обеспечения безопасности дорожного движения, учитывающую появление на ней беспилотных автомобилей.
Обновлено в 16:23
Экономика
Передел рынка краба может стоить бизнесу свыше 150 млрд рублей
Стоимость квот на крабовых аукционах может существенно вырасти – в правительство внесены документы, меняющие формулу расчета начальной стоимости лота, рассказали сотрудники нескольких рыбопромышленных компаний и подтвердил федеральный чиновник.
Обновлено в 17:38
Финансы
Курс евро составил 74 рубля впервые с 1 апреля
Отмечается, что курс евро составил 74 рубля. Уточняется, что такого уровня валюта достигла впервые с 1 апреля.
Обновлено в 06:21
Политика
Совет Госдумы обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе» 19 августа
В четверг Володин провел встречу с Исаевым, на которой обсуждалась ситуация с искажением в СМИ и активным продвижением новостным агрегатором "Яндекса" информации о якобы имеющей место инициативе Госдумы по запрету использования старых автомобилей.
Обновлено в 10:30
Наука
У неандертальцев часто встречалось «ухо пловца-серфера»
Обновлено в 09:03
Гаджеты
Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном на рынке
Как и в прошлом году, победил топовый смартфон Huawei, а именно P30 Pro.
Обновлено в 15:08
Общество
Льва Пономарева оштрафовали на 100 тысяч рублей
Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей главу движения «За права человека» Льва Пономарева из-за публикации в «Новой газете».
Обновлено в 15:46
Политика
Израиль отказал во въезде двум демократам из Конгресса США
Власти Израиля не пустят в страну двух членов Палаты представителей Конгресса США - Ильхан Омар, родившуюся в Сомали, и палестинку по происхождению Рашиду Тлаиб.
Обновлено в 11:27
Гаджеты
Разработчики нашли дату осенней презентации Apple в iOS 13
Разработчики нашли дату осенней презентации Apple в седьмой бета-версии мобильной операционной системы iOS 13.
Обновлено в 16:43
Общество
В Ростовском порту экипаж теплохода объявил акцию протеста
В порту Ростова-на-Дону экипаж теплохода Vostok объявил акцию протеста из-за невыплаты зарплаты.
Обновлено в 12:48
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Поезд из Петербурга в Гомель врезался в «Ниву» на путях
Поезд задержался всего на 15 минут. В ОЖД подчеркнули, что авария не повлияла на движение поездов на этом направлении.
Обновлено в 15:01
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» за выход в групповой этап Лиги Европы
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы португальская "Брага" на своем поле обыграла датский "Брондбю" со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67).
Обновлено в 16:45
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено в 11:14
Здоровье
Врач назвал убивающие раковые клетки продукты
Обновлено в 08:51
Авто
Новый Bugatti рассекретили за день до премьеры
Суперкар был построен специально для конкурса элегантности в Пеббл-Бич. Полное же название новинки — Bugatti EB110 Super Sport Hommage.
Обновлено в 03:10