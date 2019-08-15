Экономика
В Латвии приостановили работу одного из крупнейших банковРИА Новости 15:52
Работа банка PNB Banka в Латвии (прежнее название – Norvik Banka) приостановлена, говорится в сообщении комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), которая регламентирует работу банков в стране.
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Происшествия
Пилот аварийного А321 объяснил, почему не выпустил шасси
Обновлено в 14:54
Общество
Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин
Глава Минтруда Максим Топилин утвердил перечень работ, на которых ограничивается применение труда женщин.
Обновлено в 08:54
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«В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО „Экосерсвис“ и несанкционированная свалка отходов» - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.
Обновлено в 15:03
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено в 14:30
Футбол
Кононов: в первые минуты «Спартак» не ожидал такого настроя соперника
В первые минуты наши игроки не ожидали такого настроя соперника.
Обновлено в 15:36
Футбол
Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы
Завершились заключительные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.
Обновлено в 17:16
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено в 16:03
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Трамп обвинил СМИ в попытке подорвать экономику США
Президент США Дональд Трамп обвинил СМИ в попытке подорвать экономику Соединенных Штатов. Об этом он написал в своем твиттере.
Обновлено в 15:35
Политика
В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной
На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:58
Политика
Госдума обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе»
Совет Госдумы обсудит 19 августа проблему продвижения фейковых новостей новостным агрегатором «Яндекс».
Обновлено в 12:22
Политика
Академики предложили отменить приказ о правилах общения с иностранцами
Члены неформального «Клуба 1 июля», в который входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН), предложили правительству немедленно отменить «возмутительный приказ» Минобрнауки об ужесточении рекомендаций по приему зарубежных коллег в подведомственных организациях.
Обновлено в 13:34
Кино
Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино заткнуться
Возмущение дочери актера вызвала сцена в фильме, в ходе которой Брюс Ли хвастается своими навыками в боевых искусствах и говорит, что смог бы победить боксера Мухаммеда Али.
Обновлено в 06:00
Наука
Японские микробиологи впервые культивировали клетки асгардархей
Японские микробиологи впервые культивировали клетки асгардархей, которые помогут раскрыть тайну эволюции, сообщает Pics Holder.
Обновлено 13 августа в 03:47
Армия и оружие
«В России дешевле»: индийский производитель Су-30МКИ может закрыться
У России дешевле Высокопоставленный чиновник ВВС заявил, что его ведомство может законтрактовать только 18 истребителей для компенсации Су-30МКИ, потерянных в авариях за последние два десятилетия.
Обновлено в 17:22
Политика
Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине
Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
Обновлено 13 августа в 11:29
Общество
Льва Пономарева оштрафовали на 100 тысяч рублей
Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей главу движения «За права человека» Льва Пономарева из-за публикации в «Новой газете».
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44-летняя Екатерина Архарова родила первенца
У Екатерины Архаровой и Артема Илясова родился сын. 44-летняя Екатерина Архарова впервые стала мамой.
Обновлено в 12:10
Авто
В России могут ужесточить правила проведения техосмотра
Правила прохождения техосмотра на территории Российской Федерации хотят ужесточить.
Обновлено в 02:19
Здоровье
Медик назвал снижающие риск развития рака продукты
Врач Уильям Ли назвал список продуктов, которые могут помочь снизить риск развития онкологических заболеваний.
Обновлено в 18:17
Футбол
«Хоффенхайм» приобрел полузащитника «Зальцбурга»
Полузащитник «Ред Булл Зальцбурга» Диади Самассеку перешел в «Хоффенхайм».
Обновлено в 09:49
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Здоровье
Врач рассказала о вреде нитратов, содержащихся в дынях и арбузах
Сами по себе нитраты не являются токсичными, однако в организме они превращаются в нитриты, которые не дают клеткам обогащаться кислородом.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Украинские каратели раскритиковали «домики от Зеленского»
Модульные домики для солдат ВСУ, которые с помпой представили Зеленскому, оказались абсолютно непригодны для использования на фронте.
Обновлено в 13:00
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Культура
Актер Эрик Робертс захотел российское гражданство
Обновлено в 03:45
Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Обновлено в 08:47
Финансы
Китай уступил Японии статус крупнейшего держателя госбумаг США
"Япония обогнала Китай (владеет госбумагами США на сумму $1,11 трлн - прим. ред.) и впервые с мая 2017 года стала крупнейшим держателем американских облигаций", - говорится в сообщении.
Обновлено в 17:53