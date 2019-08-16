Работа банка PNB Banka в Латвии (прежнее название – Norvik Banka) приостановлена, говорится в сообщении комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), которая регламентирует работу банков в стране.

В Латвии приостановили работу одного из крупнейших банков

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