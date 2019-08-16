Экономика
В Латвии приостановили работу одного из крупнейших банковРИА Новости 15:52
Работа банка PNB Banka в Латвии (прежнее название – Norvik Banka) приостановлена, говорится в сообщении комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), которая регламентирует работу банков в стране.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:32, Ашберн
Футбол
В Англии случилась первая тренерская отставка сезона
В Англии случались первая тренерская отставка сезона.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
Обновлено в 15:04
Политика
Трамп призвал Си Цзиньпина встретиться с протестующими в Гонконге
Президент США Дональд Трамп призвал лидера КНР Си Цзиньпина лично встретиться с протестующими в Гонконге, 15 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 13:39
Общество
Львам нужно меньше нервничать, а Девам стоит проявить себя на работе
Вам стоит проявить себя на работе, не бойтесь браться за сложные задачи.
Обновлено в 08:47
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено в 10:30
Финансы
Курс евро составил 74 рубля впервые с 1 апреля
Отмечается, что курс евро составил 74 рубля. Уточняется, что такого уровня валюта достигла впервые с 1 апреля.
Обновлено в 06:21
Политика
WSJ: Трамп интересовался приобретением США Гренландии
Американской президент Дональд Трамп в разговорах со своими помощниками интересовался тем, следует ли, по их мнению, Соединенным Штатам попытаться приобрести Гренландию, которая является территорией в составе Королевства Дании и имеет права широкой автономии.
Обновлено в 19:11
Технологии
Стартап втайне использовал индийских программистов вместо ИИ
На самом же деле Engineer.ai вообще не использует ИИ для сборки кода, а заказанное клиентом приложение проектируют "живые" программисты из Индии и других стран.
Обновлено в 12:45
Здоровье
Доказана бесполезность спортзала для сжигания жира на животе
Эксперты объяснили, почему занятия в спортзале неэффективны для сжигания жира на животе.
Обновлено в 10:55
Здоровье
В молочной продукции брянских производителей выявили фальсификат
По данным Россельхознадзора местные производители заменили молочное сырье на растительные компоненты.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
Сирийская армия освободила две деревни в Идлибе от террористов
Сирийская армия освободила две деревни на юге провинции Идлиб, сообщил бригадный генерал, передает РИА Новости.
Обновлено в 18:36
Общество
Власти Непала ужесточат правила для покорителей Эвереста
Предлагается, чтобы покорители Эвереста и других горных вершин выше восьми тысяч метров проходили специальную подготовку по восхождению на большие высоты.
Обновлено в 18:39
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
В Киеве назвали неадекватным и бесчеловечным внесение в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" личных данных членов экипажа российского самолета Airbus А321, которые посадили аварийный борт с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено в 13:18
Происшествия
В Кисловодске ликвидировали пожар в обувном цехе
Обновлено в 10:29
Политика
Академики предложили отменить приказ о правилах общения с иностранцами
Члены неформального «Клуба 1 июля», в который входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН), предложили правительству немедленно отменить «возмутительный приказ» Минобрнауки об ужесточении рекомендаций по приему зарубежных коллег в подведомственных организациях.
Обновлено в 13:34
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Политика
У Зеленского поставили условие для снятия водной блокады Крыма
Экс-первый заместитель "постпредставителя президента Украины в Крыму" Изет Гданов рассказал, что необходимо для снятия водной блокады с Крыма.
Обновлено в 01:04
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Наука
Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
Обновлено вчера в 13:58
Авто
Fiat хочет создать конкурента Hyundai Creta
Обновлено в 09:08
Экономика
Власти Аргентины отменят НДС на основные продукты
Президент Аргентины принял беспрецедентное в истории страны решение - отменить НДС на продукты питания.
Обновлено в 19:01
Экономика
Почему упал российский рынок страхования жизни
За десять лет российский рынок страхования жизни значительно вырос.
Обновлено вчера в 02:46
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова получила травму на отдыхе в Греции
Известная балерина и светская львица Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками фотографиями с последствиями ужасной травмы, которую получила на отдыхе в Греции.
Обновлено в 04:53
Политика
Трамп призвал строить в США больше психбольниц
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужно больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.
Обновлено в 19:14