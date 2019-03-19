Происшествия
В Латвии пассажирка автобуса напала на водителя из-за русского языкаРИА Новости 00:07
Жительница Латвии набросилась на водителя автобуса, которая говорила по-русски, пишет Sputnik Латвия. По словам пассажирки, на которую ссылается агентство, она проехала нужную остановку из-за того, что находившаяся за рулем женщина "притворялась", что не знает государственный язык.
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