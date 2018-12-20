Документы советского Комитета государственной безопасности (КГБ) будут опубликованы в Латвии в интернете 20 декабря, сообщили агентству BNS в Латвийском национальном архиве.

В Латвии в четверг обнародуют документы КГБ

Общество Общество В новых плацкартных вагонах могут удлинить полки

Общество Общество Население России сократится впервые за 10 лет Численность населения за январь—октябрь 2018 года сократилась на 78,7 тыс. человек, следует из доклада Росстата.

Общество Общество В ГИБДД поддержали проверку знаний ПДД при замене прав Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею о проверке знаний правил дорожного движения при замене водительского удостоверения через каждые 10 лет.

Здоровье Здоровье Владимир Путин пообещал помочь онкобольному мальчику В ходе большой пресс-конференции журналист из Владивостока попросил Владимира Путина помочь трёхлетнему Владиславу Шестакову из города Черемхово Иркутской области.

Общество Общество Суд признал законным отказ отпустить Пономарева на похороны Алексеевой Московский городской суд признал законным отказ иностранному агенту, главе движения «За права человека» Льву Пономареву в праве прийти на похороны главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой.

Общество Общество Дед Мороз и Йоулупукки обменялись подарками на границе России

Общество Общество В Москве средняя зарплата учителей превышает 107,5 тыс. рублей За 11 месяцев 2018 года средняя зарплата учителя в Москве составила 107,6 тысячи рублей в месяц.

Транспорт Транспорт В Москве открыли станцию метро «Беломорская» В четверг, 20 декабря, в Москве открылась 260-я станция метро — «Беломорская» Замоскворецкой линии.

Общество Общество В Москве предложили увеличить штраф за неоплату парковки в два раза В Московскую городскую думу внесён проект поправок к статье 8.14 столичного Кодекса об административных правонарушениях относительно повышения штрафа за неоплату парковки с 2500 до 5000 рублей.

Общество Общество Путин обещал помочь детдомовцам Петербурга построить футбольное поле Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым о помощи в строительстве крытого футбольного поля для детей из детских домов и неблагополучных семей в городе.

Общество Общество МВД приняло решение о блокировке материала о героиновой наркоманке Специалисты министерства внутренних дел провели проверку материала об употребляющей более 10 лет героин девушке, который был опубликован на интернет-ресурсе "Батенька, да вы трансформер".

Общество Общество В Москве планируют отреставрировать старинное здание трамвайного депо В Москве намерены отреставрировать трамвайное депо имени Апакова на Шаболовке, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

Общество Общество Закон о животных нашел противников в Совете федерации Закон о животных нашел противников в Совете федерации Глава комитета Совета федерации (СФ) по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что принятый Госдумой закон об ответственном обращении с животными представляет собой «правовой хаос».

Транспорт Транспорт Заявки на субсидирование полетов в ДФО подали семь авиакомпаний Семь авиакомпаний подали в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) заявки на субсидирование полетов на Дальний Восток, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.