В Lamborghini проводят проверку, связанную с российским брендом AurusРИА Новости 10:49

Против регистрации бренда в Европе выступили несколько автопроизводителей: компания Toyota, у которой есть компактный хетчбэк Auris, Lamborghini с люксовым кроссовером Urus, а также шинный гигант Michelin со своим суббрендом Taurus.

с чего всё началось

В компании отметили, что проверка связана с наличием в ее линейке модели Urus, с названием которой сходно по звучанию название российского бренда.

В Lamborghini проводят проверку, связанную с российским брендом Aurus

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