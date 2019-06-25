В ЛНР заявили об отступлении ВСУ с позиций в ДонбассеРИА Новости вчера в 17:35

с чего всё началось

Украинские силовики покинули позиции у линии соприкосновения с самопровозглашенной Луганской народной республикой, заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

В ЛНР заявили об отступлении ВСУ с позиций в Донбассе

Интернет В Роскачестве пояснили, чем опасны клоны для прослушивания музыки в ВК Роскачество проверило клоны соцсети "ВКонтакте" для прослушивания музыки, чтобы понять, можно ли им доверить персональные данные.

Происшествия Двухлетний россиянин два дня просидел в квартире с телом отца Полицейские и спасатели вызволили из квартиры в городе Назарово Красноярского края двухлетнего мальчика, который два дня находился наедине с мертвым отцом, рассказали РИА Новости в краевом главке МВД.

Шоу-бизнес Петросян высмеял отравление Бари Алибасова Юморист Евгений Петросян в инстаграме заявил, что отравление продюсера Бари Алибасова напомнило ему старую шутку.

Происшествия В Саратове предотвратили теракт По информации ведомства, гражданин России приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб и организовал у себя в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.

Происшествия В Харькове вернули таблички с названием проспекта маршала Жукова Неизвестные в ночь на среду поменяли таблички с названием проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова в Харькове, передает местное издание "UA:Харьков".

Авто Стали известны цены на новый кроссовер FAW Besturn X40 для России Дилеры FAW в России начали продажи нового компактного кроссовера FAW Besturn X40.

Происшествия В подмосковной больнице во время лечения отравились девять человек Девять человек отравились во время лечения в больнице в Солнечногорском районе Подмосковья.

Авто Кроссовер Geely Boyue показал, каким станет новый Geely Atlas Geely Atlas, который известен в Поднебесной под именем Boyue, претерпел в прошлом году небольшой рестайлинг, а скоро на рынок выйдет еще раз обновленная модель, при этом вторая модернизация оказалась масштабнее, а в названии появилась приставка Pro.

Транспорт Москва обновляет автобусный парк новыми моделями До конца года планируется обновить автобусный парк еще на 700 машин.

Энергетика В Астрахани снова поднимутся цены на бензин По мнению представителей отрасли, сдерживание цен сильнее всего ударило по независимым АЗС, которые не смогли компенсировать выпадающие доходы, как это сделали вертикально интегрированные нефтяные компании (которые торгуют собственным топливом).

Экономика Курс грузинского лари упал до исторического минимума За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.

Политика Виктория Скрипаль подозревает экс-офицера ГРУ в сговоре с Лондоном Родственница Сергея Скрипаля уверена, что бывший офицер ГРУ и его дочь находятся под тщательным контролем и в разных местах.

Политика Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Армия и оружие В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханны.

Общество Вода в Байкале оказалась токсичной Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна.

Происшествия Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.

Политика Глава OMV допустил перенос запуска «Северного потока-2» из-за Дании Австрийская нефтегазовая компания OMV допускает, что газопровод «Северный поток-2» будет запущен позже запланированного срока, если Дания затянет согласование маршрута газопровода в водах страны.

Общество На Урале мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий В Сысерти суд оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в интернете. Такое решение суд принял впервые в Свердловской области .

Здоровье Скворцова: в ОМС входит 95% объёма современных медицинских услуг Министр добавила, что в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» для повышения качества и доступности медпомощи россиянам ведомство планирует создать систему защиты прав пациентов.

Политика США потребовали не допускать в ПАСЕ находящихся под санкциями россиян Парламентская ассамблея Совета Европы не должна позволить, чтобы в состав российской делегации входили россияне, попавшие под санкции США и Евросоюза.

Общество Собянин рассказал, как изменится улица Ильинка после благоустройства Улица Ильинка в Москве после благоустройства станет удобнее для пешеходов: в первую очередь там заменят старый асфальт на мощёную плитку и установят исторические фонари, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Экономика Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.