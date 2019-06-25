Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении ВСУ с позиций в ДонбассеРИА Новости вчера в 17:35
Украинские силовики покинули позиции у линии соприкосновения с самопровозглашенной Луганской народной республикой, заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
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с чего всё началось
Украинские военнослужащие начали покидать позиции у линии соприкосновения с самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР), сообщает «Луганский информационный центр».Коммерсантъвчера в 18:25
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Украинские военные покидают позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
Новая Трибунавчера в 10:56
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