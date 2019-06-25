В ЛНР заявили об отступлении ВСУ с позиций в ДонбассеГазета.Ru 22:20

с чего всё началось

Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что военные ВСУ покинули позиции у линии соприкосновения с республикой. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, украинские военные отступили с позиций в Донбассе из-за отсутствия "элементарного обеспечения".

В ЛНР заявили об отступлении ВСУ с позиций в Донбассе

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