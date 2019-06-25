Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении ВСУ с позиций в ДонбассеГазета.Ru 22:20
Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что военные ВСУ покинули позиции у линии соприкосновения с республикой. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, украинские военные отступили с позиций в Донбассе из-за отсутствия "элементарного обеспечения".
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с чего всё началось
Украинские военнослужащие начали покидать позиции у линии соприкосновения с самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР), сообщает «Луганский информационный центр».Коммерсантъ18:25
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