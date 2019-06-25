Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в ДонбассеLenta.ru вчера в 16:52
Украинские военные начали отступать с передовых позиций у села Сокольники, расположенного в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил пресс-секретарь народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передает «Луганский информационный центр».
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с чего всё началось
Украинские военнослужащие начали покидать позиции у линии соприкосновения с самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР), сообщает «Луганский информационный центр».Коммерсантъвчера в 18:25
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Украинские военные покидают позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
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