В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в ДонбассеLenta.ru вчера в 16:52

с чего всё началось

Украинские военные начали отступать с передовых позиций у села Сокольники, расположенного в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил пресс-секретарь народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передает «Луганский информационный центр».

В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе

Общество В Свердловской области суд впервые наказал гомофоба за комментарий Сысертский районный суд признал гомофобный комментарий, опубликованный под постом в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“», незаконным, сообщили «URA.RU» в Ресурсном центре для ЛГБТ.

Происшествия Сильное землетрясение произошло на Камчатке Сильное сейсмособытие произошло у восточного побережья Камчатки.

Общество Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.

Игры В Steam стартовала летняя распродажа 25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.

Интернет В Роскачестве сообщили о проверке клонов «ВКонтакте» Эксперты Роскачества отобрали для тестирования 9 наиболее популярных приложений для прослушивания музыки из "ВКонтакте", которые доступны в Google Play, причем в магазине App Store ни одного похожего приложения обнаружить не удалось.

Шоу-бизнес Стас Садальский спас жизнь супруге Олега Марусева Стас Садальский много лет дружит с семьей телеведущего Олега Марусева.

Технологии На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.

Экономика Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ В целом сумму долгов по ЖКХ эксперты считают средней за последние шесть лет: больше всего жители страны недоплачивали в 2016 году - свыше 147 миллиардов рублей, а меньше всего - в 2017 году (108,6 миллиарда).

Наука Ученые раскрыли новый механизм старения Ученые Университета Монаша (Австралия) определили факторы, которые влияют на старение иммунной системы.

Экономика Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.

Политика NYT сообщила об обходе компаниями из США запрета на торговлю с Huawei Несколько американских ИТ-компаний продолжили продавать свою продукцию китайской Huawei, несмотря на запрет властей США, пишет газета The New York Times со ссылкой на несколько источников.

Политика Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.

Происшествия Усадебные участки подтопило в Тайшетском районе и Нижнеудинске В реках Бирюса и Уда резко поднялась вода, из-за чего в населенных пунктах уже подтапливает приусадебные участки.

Энергетика Нефть Brent поднялась выше 66 долларов Стоимость нефти марки Brent превысила 66 долларов за баррель, свидетельствуют данные биржи.

Общество Алибасов теперь говорит, что память не терял В начале недели стало известно, что диетолог продюсера Бари Алибасова Марият Мухина намерена подать на него в суд за клевету, сообщает "Телепрограмма".

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.

Политика Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.

Политика Неизвестные бросили дымовые шашки на встрече Порошенко с избирателями Неизвестные бросили дымовые шашки во время встречи экс-президента Украины Петра Порошенко с избирателями в городе Стрый во Львовской области.

Происшествия В Новосибирске неизвестный застрелил мужчину на улице Полиция и следователи в Новосибирске разыскивают неизвестного, застрелившего мужчину на улице Гоголя, сообщает СУСК по области.

Общество Из-за тайфуна в Японии эвакуируют более 100 тысяч человек Власти Японии призвали эвакуировать более ста тысяч человек. К острову Окинава приближается мощный тайфун.

Происшествия Десять человек погибли в ДТП с автобусом в Турции По информации издания "Хюрриет", в результате ДТП погибло по меньшей мере 10 человек.

Общество К пыткам испытывают противоречивые чувства Еще 39% россиян считают, что бороться с пытками не стоит, так как это может негативным образом повлиять на раскрываемость преступлений.

Политика Россия может вновь запретить поставки грузинских вин Роспотребнадзор может ввести запрет на поставки в Россию вина из Грузии. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.