В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в ДонбассеLenta.ru 16:52

с чего всё началось

Украинские военные начали отступать с передовых позиций у села Сокольники, расположенного в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил пресс-секретарь народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передает «Луганский информационный центр».

В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе

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