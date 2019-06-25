В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в ДонбассеLenta.ru 16:52

ЛУГАНСК, 25 июн — РИА Новости. Украинские силовики покинули позиции у линии соприкосновения с самопровозглашенной Луганской народной республикой, заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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Украинские военные начали отступать с передовых позиций у села Сокольники, расположенного в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил пресс-секретарь народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передает «Луганский информационный центр».

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