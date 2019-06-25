В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в ДонбассеLenta.ru вчера в 16:52

с чего всё началось

Украинские военные начали отступать с передовых позиций у села Сокольники, расположенного в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил пресс-секретарь народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передает «Луганский информационный центр».

В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе

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Культура Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали иностранцу Картина "Юдифь и Олоферн", приписываемая знаменитому итальянскому живописцу Караваджо, снята с торгов во Франции и продана частному коллекционеру, сообщает издание Tribune de l'Art со ссылкой на коммюнике аукционного дома Labarbe.

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Экономика Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.

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Политика Австрия одобрила экстрадицию Фирташа в США Верховный суд Австрии на заседании 25 июня одобрил экстрадицию украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США, передает ТАСС.

Энергетика В Уфе подорожало дизельное топливо и бензин ДТ подорожал на 15 копеек и стоит сегодня 45,10 рублей. Последний раз цены на бензин в «Башнефти» поднимались менее месяца назад.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.

Технологии На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.

Армия и оружие Источник: госиспытания комплекса ПВО «Деривация-СВ» завершат в 2020 году Государственные испытания новейшего самоходного зенитно-ракетного комплекса "Деривация-СВ" (до 2018 года был известен как "Деривация-ПВО") завершатся в 2020 году, сообщил РИА Новости источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.

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