Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в ДонбассеLenta.ru вчера в 16:52
Украинские военные начали отступать с передовых позиций у села Сокольники, расположенного в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил пресс-секретарь народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передает «Луганский информационный центр».
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с чего всё началось
Украинские военнослужащие начали покидать позиции у линии соприкосновения с самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР), сообщает «Луганский информационный центр».Коммерсантъвчера в 18:25
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Украинские военные покидают позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
Новая Трибунавчера в 10:56
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Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
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Технологии
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие
Источник: госиспытания комплекса ПВО «Деривация-СВ» завершат в 2020 году
Государственные испытания новейшего самоходного зенитно-ракетного комплекса "Деривация-СВ" (до 2018 года был известен как "Деривация-ПВО") завершатся в 2020 году, сообщил РИА Новости источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
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Обновлено вчера в 15:35
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Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч
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Обновлено в 00:43
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Обновлено вчера в 23:16
Экономика
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Примечательно, что в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Мать десятерых детей умерла в нижегородском СИЗО
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Происшествия
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Неизвестные бросили дымовые шашки во время встречи экс-президента Украины Петра Порошенко с избирателями в городе Стрый во Львовской области.
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