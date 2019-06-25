В ЛНР заявили об отходе украинских военных с позиций в ДонбассеRT на русском 15:12

ЛУГАНСК, 25 июн — РИА Новости. Украинские силовики покинули позиции у линии соприкосновения с самопровозглашенной Луганской народной республикой, заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские военнослужащие покинули свои позиции у линии соприкосновения с ЛНР.

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