Два железнодорожных состава с танками и другим вооружением украинских силовиков прибыли на железнодорожную станцию Рубежное в Донбассе, об этом заявили в Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики.

В ЛНР заявили о переброске ВСУ танков в Донбасс

Армия и оружие Армия и оружие Аэродром Бельбек в Севастополе принял первые самолеты

Армия и оружие Армия и оружие СМИ предсказали повторение керченского инцидента в Арктике

Армия и оружие Армия и оружие AP: иранские корабли произвели пуск ракет около авианосца США Корабли Военно-морских сил Ирана произвели пуск ракет около авианосной группы США, вошедшей в Персидский залив.

Армия и оружие Армия и оружие Танки НАТО не выдерживают конкуренции с «Арматой» Американский военный эксперт Уилл Флэнниген написал для издания The National Interest статью, посвященную преимуществам, которыми обладает новейший российский танк Т-14 "Армата" в сравнении с устаревшими боевыми машинами НАТО - американским M1A2 Abrams и британским Challenger 2.

Армия и оружие Армия и оружие Помпео пообещал продолжить борьбу с ИГ после вывода войск из Сирии Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты продолжат борьбу с "Исламским государством" в Ираке, несмотря на вывод войск из соседней Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны РФ получит единую систему управления войсками Концерн «Созвездие», который входит в госкорпорацию «Росэлектроника», заключил длительное соглашение на поставку Минобороны РФ единйо системы управления армией в тактическом звене, сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

Армия и оружие Армия и оружие Около 300 человек за сутки покинули Идлиб через гумкоридор Почти 300 жителей провинции Идлиб смогли воспользоваться в субботу гуманитарным коридором в Абу-Духур и покинуть территорию, подконтрольную вооруженным бандформированиям, сообщили РИА Новости врачи сирийского мобильного госпиталя.

Армия и оружие Армия и оружие Капсулу «Союза МС-09» доставят в Москву 24 декабря В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что транспортный самолет доставит капсулу космического корабля «Союз МС-09» из казахстанского города Жезказгана в Москву 24 декабря.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп пообещал Эрдогану, что конгресс США не помешает продаже Patriot Президент США Дональд Трамп заверил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, что американский конгресс не станет препятствовать возможной сделке по продаже Турции систем противоракетной обороны Patriot.

Армия и оружие Армия и оружие Аэромобильная группа ЮВО уничтожила лагерь «противника» в Чечне Аэромобильная группа из состава мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии в Чечне в ходе спецучений произвела поиск и уничтожение условного противника в горах Кавказского хребта, такое сообщение распространил штаб ЮВО.

Армия и оружие Армия и оружие США возвращают на вооружение АПЛ типа Los Angeles ПКР «Гарпун»

Армия и оружие Армия и оружие Британский корабль-разведчик покинул порт Одессы Разведывательный корабль HMS Echo британского Королевского Военно-морского флота покинул порт Одессы и вышел в Чёрное море после трёхдневного визита в украинский город.

Армия и оружие Армия и оружие Спецназ десантуры получит новый парашют «Арбалет-2» Спецназ десантуры получит новый парашют «Арбалет-2». С его помощью уже было произведено десантирование группы в тыл к условному противнику.

Армия и оружие Армия и оружие Новый плавучий кран принят в состав Северного флота Сегодня в Североморске, главной базе Северного флота, состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага вспомогательного флота ВМФ России на новом самоходном плавкране проекта 02690 СПК-53150.