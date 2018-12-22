Армия и оружие
Два железнодорожных состава с танками и другим вооружением украинских силовиков прибыли на железнодорожную станцию Рубежное в Донбассе, об этом заявили в Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики.
RT на русском07:12
Оценить
65 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 10:13, Ашберн
Армия и оружие
Аэродром Бельбек в Севастополе принял первые самолеты
Обновлено в 09:49
Армия и оружие
СМИ предсказали повторение керченского инцидента в Арктике
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
AP: иранские корабли произвели пуск ракет около авианосца США
Корабли Военно-морских сил Ирана произвели пуск ракет около авианосной группы США, вошедшей в Персидский залив.
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие
Танки НАТО не выдерживают конкуренции с «Арматой»
Американский военный эксперт Уилл Флэнниген написал для издания The National Interest статью, посвященную преимуществам, которыми обладает новейший российский танк Т-14 "Армата" в сравнении с устаревшими боевыми машинами НАТО - американским M1A2 Abrams и британским Challenger 2.
Обновлено вчера в 20:17
Армия и оружие
Помпео пообещал продолжить борьбу с ИГ после вывода войск из Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты продолжат борьбу с "Исламским государством" в Ираке, несмотря на вывод войск из соседней Сирии.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
Минобороны РФ получит единую систему управления войсками
Концерн «Созвездие», который входит в госкорпорацию «Росэлектроника», заключил длительное соглашение на поставку Минобороны РФ единйо системы управления армией в тактическом звене, сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Около 300 человек за сутки покинули Идлиб через гумкоридор
Почти 300 жителей провинции Идлиб смогли воспользоваться в субботу гуманитарным коридором в Абу-Духур и покинуть территорию, подконтрольную вооруженным бандформированиям, сообщили РИА Новости врачи сирийского мобильного госпиталя.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
Капсулу «Союза МС-09» доставят в Москву 24 декабря
В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что транспортный самолет доставит капсулу космического корабля «Союз МС-09» из казахстанского города Жезказгана в Москву 24 декабря.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Трамп пообещал Эрдогану, что конгресс США не помешает продаже Patriot
Президент США Дональд Трамп заверил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, что американский конгресс не станет препятствовать возможной сделке по продаже Турции систем противоракетной обороны Patriot.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
Аэромобильная группа ЮВО уничтожила лагерь «противника» в Чечне
Аэромобильная группа из состава мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии в Чечне в ходе спецучений произвела поиск и уничтожение условного противника в горах Кавказского хребта, такое сообщение распространил штаб ЮВО.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
США возвращают на вооружение АПЛ типа Los Angeles ПКР «Гарпун»
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
Британский корабль-разведчик покинул порт Одессы
Разведывательный корабль HMS Echo британского Королевского Военно-морского флота покинул порт Одессы и вышел в Чёрное море после трёхдневного визита в украинский город.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Спецназ десантуры получит новый парашют «Арбалет-2»
Спецназ десантуры получит новый парашют «Арбалет-2». С его помощью уже было произведено десантирование группы в тыл к условному противнику.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
Новый плавучий кран принят в состав Северного флота
Сегодня в Североморске, главной базе Северного флота, состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага вспомогательного флота ВМФ России на новом самоходном плавкране проекта 02690 СПК-53150.
Обновлено вчера в 15:45
Армия и оружие
Боевое знамя нового образца будет вручено соединению ВВС и ПВО Западного военного округа
Завтра в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга пройдёт ритуал вручения Боевого знамени нового образца личному составу соединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.
Обновлено вчера в 09:08