Два железнодорожных состава с танками и другим вооружением прибыли на станцию Рубежное в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики(ЛНР) Якова Осадчева.

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