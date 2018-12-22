Армия и оружие

В ЛНР заявили о переброске ВСУ танков в Донбасс
RT на русском
07:12

«На железнодорожную станцию в населённый пункт Рубежное прибыли два состава с танками (Т-64), противотанковыми пушками (МТ-12) и БМП-1», — рассказал начальник пресс-службы Народной милиции Яков Осадчий. Его слова приводит Луганский информационный центр.
RT на русском07:12

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Украина стягивает танки к линии соприкосновения в Донбассе

URA.Ru08:17

ВСУ перебросили в Донбасс два железнодорожных состава танков — ЛНР

ФАН08:09

В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс железнодорожных составов с танками ВСУ

Газета.Ru09:02

В ЛНР заявили о переброске ВСУ танков в Донбасс

RT на русском07:12

Танки для украинских силовиков прибыли к границе с ЛНР

News.ru06:20

В ЛНР заявили о прибывших в Донбасс составах с танками украинских военных

Народные новости06:17

В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс железнодорожных составов с танками ВСУ

РИА Новости05:54
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 13:10, Ашберн
Армия и оружие

AP: спецпредставитель Трампа по вопросам борьбы с ИГ подал в отставку

Спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгурк подал в отставку.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие

Реконструированный аэродром Севастополя принял первые истребители

Истребители Су-30М2 сегодня протестировали новую взлетно-посадочную полосу аэродрома Бельбек под Севастополем.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие

Telepolis: Керченский инцидент может повториться в Арктике

Керченский инцидент может повториться в Арктике.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие

Иран начал военные учения рядом с важным каналом транспортировки нефти

В начале июля Иран пригрозил, что перекроет поставки нефти через Ормузский пролив, если США добьются прекращения экспорта иранской нефти.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие

Танки НАТО не выдерживают конкуренции с «Арматой»

Американский военный эксперт Уилл Флэнниген написал для издания The National Interest статью, посвященную преимуществам, которыми обладает новейший российский танк Т-14 "Армата" в сравнении с устаревшими боевыми машинами НАТО - американским M1A2 Abrams и британским Challenger 2.
Обновлено вчера в 20:17
Армия и оружие

В России создадут единую систему управления войсками в условиях боя

Обновлено в 11:07
Армия и оружие

Капсулу «Союза МС-09» доставят в Москву 24 декабря

В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что транспортный самолет доставит капсулу космического корабля «Союз МС-09» из казахстанского города Жезказгана в Москву 24 декабря.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие

Сердечный приступ: как Суворов брал Измаил

Риск же поражения действительно существовал и, возможно, грозил Суворову если не крахом карьеры, то подрывом его авторитета.
Обновлено вчера в 16:02
Армия и оружие

Около 300 тысяч сирийских беженцев вернулись из Турции на родину

Почти 300 тысяч сирийских беженцев вернулись на родину из Турции, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие

Около 300 человек за сутки покинули Идлиб через гумкоридор

Почти 300 жителей провинции Идлиб смогли воспользоваться в субботу гуманитарным коридором в Абу-Духур и покинуть территорию, подконтрольную вооруженным бандформированиям, сообщили РИА Новости врачи сирийского мобильного госпиталя.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие

Аэромобильная группа ЮВО уничтожила лагерь «противника» в Чечне

Аэромобильная группа из состава мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии в Чечне в ходе спецучений произвела поиск и уничтожение условного противника в горах Кавказского хребта, такое сообщение распространил штаб ЮВО.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие

Министр обороны Великобритании: Черное море не принадлежит России

Черное море не принадлежит Российской Федерации, заявил государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон во время встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком в Одессе 21 декабря, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие

Спецназ десантуры получит новый парашют «Арбалет-2»

Спецназ десантуры получит новый парашют «Арбалет-2». С его помощью уже было произведено десантирование группы в тыл к условному противнику.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие

Новый плавучий кран принят в состав Северного флота

Сегодня в Североморске, главной базе Северного флота, состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага вспомогательного флота ВМФ России на новом самоходном плавкране проекта 02690 СПК-53150.
Обновлено вчера в 15:45
Армия и оружие

Боевое знамя нового образца будет вручено соединению ВВС и ПВО Западного военного округа

Завтра в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга пройдёт ритуал вручения Боевого знамени нового образца личному составу соединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.
Обновлено вчера в 09:08
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