Два железнодорожных состава с танками и другим вооружением украинских силовиков прибыли на железнодорожную станцию Рубежное в Донбассе, об этом заявили в Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики.

В ЛНР заявили о переброске ВСУ танков в Донбасс

Армия и оружие Армия и оружие Реконструированный аэродром Севастополя принял первые истребители

Армия и оружие Армия и оружие Telepolis: Керченский инцидент может повториться в Арктике Керченский инцидент может повториться в Арктике.

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Армия и оружие Армия и оружие ВМС Ирана произвели пуск ракет вблизи авианосца США Иранские военные корабли запустили ракеты вблизи американской авианосной группы, которая вошла в Персидский залив, сообщает Associated Press.

Армия и оружие Армия и оружие Танки НАТО не выдерживают конкуренции с «Арматой» Американский военный эксперт Уилл Флэнниген написал для издания The National Interest статью, посвященную преимуществам, которыми обладает новейший российский танк Т-14 "Армата" в сравнении с устаревшими боевыми машинами НАТО - американским M1A2 Abrams и британским Challenger 2.

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Армия и оружие Армия и оружие Президент Ирака надеется, что уход США из Сирии поможет урегулированию Президент Ирака Бархам Салех в беседе с госсекретарем США Майком Помпео выразил надежду на то, что уход военных США из Сирии поможет урегулированию в стране, а не приведет к новому витку насилия, сообщила пресс-служба президента Ирака.

Армия и оружие Армия и оружие Капсулу «Союза МС-09» доставят в Москву 24 декабря В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что транспортный самолет доставит капсулу космического корабля «Союз МС-09» из казахстанского города Жезказгана в Москву 24 декабря.

Армия и оружие Армия и оружие Около 300 человек за сутки покинули Идлиб через гумкоридор Почти 300 жителей провинции Идлиб смогли воспользоваться в субботу гуманитарным коридором в Абу-Духур и покинуть территорию, подконтрольную вооруженным бандформированиям, сообщили РИА Новости врачи сирийского мобильного госпиталя.

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