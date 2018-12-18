Политика
Российский доброволец Валерий Иванов, принимавший участие в конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики, скончался во львовской тюрьме, заявила РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.
РИА Новостивчера в 15:07
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В ЛНР сообщили о гибели российского добровольца во львовской тюрьме
Московский Комсомолецвчера в 15:42
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Политика
МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам
В пятницу Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Обновлено вчера в 17:42
Армия и оружие
Госдеп одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Турции систем ПРО Patriot с оборудованием на 3,5 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Япония заявила протест России из-за общежитий для военных на Курилах
Японская сторона заявила руководству России протест в связи со строительством общежитий для военнослужащих и их семей на курильских островах Кунашир и Итуруп, сообщил главный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга передает Asahi Shimbun.
Обновлено в 00:31
Политика
Трамп пообещал «художественно оформленную» стену на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп заявил, что на границе Мексики и Соединенных Штатов будет возведена "художественно оформленная" стена.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Полянский удивлен реакцией Киева на принятие резолюции ООН по Крыму
Ранее в МИД РФ заявили, что принятие Генассамблеей ООН резолюции о "милитаризации" Крыма показывает, что против России идет "зашоренная кампания".
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Помпео поговорил с главой новой православной церкви на Украине
Государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с главой новой украинской православной автокефальной церкви митрополитом Епифанием.
Обновлено вчера в 17:51
Политика
День рождения Бандеры стал официальным праздником на Украине
День рождения главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры стал торжественной датой, официально отмечаемой на Украине, сообщил 19 декабря телеканал 112.ua.
Обновлено в 00:09
Политика
Трамп посетит экономический форум в Давосе
Американский лидер Дональд Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено вчера в 14:42
Армия и оружие
В Крыму прошли учения боевых расчетов С-400
Руководитель отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев рассказал о прошедших в Крыму учениях боевых расчетов зенитных ракетных комплексов С-400, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:47
Политика
Премьер-министр Бельгии подал в отставку
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель во вторник вечером на заседании бельгийского парламента огласил свое прошение об отставке.
Обновлено вчера в 18:33
Политика
Посольство РФ: США затягивают выдачу виз родственникам Бута
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Президент Латвии призвал мэра Риги покинуть свой пост
Президент Латвии Раймондс Вейонис считает, что мэру Риги Нилу Ушакову следует уйти в отставку из-за коррупционного скандала, который связан с предприятием, занимающимся городским транспортом.
Обновлено вчера в 20:13
Армия и оружие
В Алтайском крае начался оперативный сбор офицеров ЦВО
Оперативный сбор руководящего состава 41-й армии Центрального военного округа начался в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
США продлили санкции против сына Чайки и дочери Каримова
«США стремятся указать тем, кто совершает серьезные нарушения прав человека или вовлечен в коррупцию, на ощутимые последствия, а также защитить финансовую систему Соединенных Штатов от злоупотреблений со стороны этих лиц», — говорилось в тексте указа Дональда Трампа о введении санкций от 20 декабря 2017 года.
Обновлено вчера в 13:54
Армия и оружие
Великобритания вернет стратегию борьбы с Россией времен холодной войны
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что его страна восстанавливает военную стратегию противодействия угрозам со стороны России, которая не использовалась со времен холодной войны.
Обновлено вчера в 21:59