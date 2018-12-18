Политика
В ЛНР заявили о гибели российского добровольца во львовской тюрьме
В ЛНР заявили о гибели российского добровольца во львовской тюрьмеРИА Новостивчера в 15:07
Российский доброволец Валерий Иванов, принимавший участие в конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики, скончался во львовской тюрьме, заявила РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.
РИА Новостивчера в 15:07
с чего всё началось
«Луганский информационный центр» со ссылкой на представителя самопровозглашенной ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы Ольгу Кобцеву сообщает, что за несколько дней до смерти Иванова избили охранники колонии, после чего его поместили в карцер.Дождь04:49
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