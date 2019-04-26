Политика
В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортамиНациональная служба новостей вчера в 02:02
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
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В новой бета-версии MIUI 10 исправили много ошибок
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Полковник ФСБ арестован по делу о крупных взятках
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Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
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Обновлено 25 апреля в 09:18
Авто
Suzuki представил новое поколение грузовика Carry
Вчера состоялся международный автосалон в Индонезии, на котором дебютировал новый легкий грузовик компании Suzuki.
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Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
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Армия и оружие
Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети
Столкновение двух российских штурмовых авиабомб ОФАБ-500ШР в воздухе во время проведения шоу «Авиамикс» удалось снять на фото.
Обновлено вчера в 04:51
Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов
В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
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Определены наилучшие для творчества периоды жизни
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Космос
Скоро космические корабли смогут долетать до МКС за два часа
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В Москве показали проект строительства нового стадиона «Торпедо»
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На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено 25 апреля в 06:22
Общество
В мае в ГД внесут закон о продлении «дачной амнистии»
«Одно из последних изменений вступило в силу 4 августа 2018 года, когда были внесены поправки в Градостроительный кодекс, которые ввели новый уведомительный порядок строительства и оформления прав, при этом «дачная амнистия», как документ, прекратила свое действие с 1 марта 2019 года», — добавил Павел Крашенинников.
Обновлено вчера в 07:14
Политика
Американский профессор предрек конец «эры США»
Профессор по международным отношениям Гарвардского университета в США Стивен Уолт заявил, что Соединенные Штаты теряют свои позиции на мировой арене.
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Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку
Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 22:45
Космос
Детей из Улан-Удэ отправят в космос
Не расстраивайтесь, если ваш ребенок больше любит планшет, чем книги и недолюбливает уроки астрономии в школе.
Обновлено вчера в 06:35
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На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
Обновлено вчера в 23:56
Общество
Власти Австралии намерены истребить 2 млн диких кошек
Власти Австралии намерены истребить около 2 млн диких кошек к 2020 году, чтобы спасти другие виды животных.
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Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
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Авто
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Общество
Скандал в Латвии вызвала инструкция на русском языке
Инструкция газовиков предприятия Latvijas gāze породила скандал в Латвии.
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Здоровье
Оттенок кожи предупредит о серьезных болезнях
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Политика
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В штабе Владимира Зеленского, победившего на минувших президентских выборах на Украине, не исключили возможность роспуска Верховной рады.
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Финансы
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Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 7,75%, но допустил ее снижение уже на следующем заседании – в июне.
Обновлено вчера в 06:30
Религия
Великая суббота: что происходило две тысячи лет назад, что происходит в церкви сегодня
В Великую пятницу в Церкви вспоминали распятие Христа и Его смерть на Кресте, которая произошла примерно около трех часов дня по нашему времени.
Обновлено вчера в 15:58
Общество
В России впервые применили закон о фейковых новостях
В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
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