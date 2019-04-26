Политика
В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортамиНациональная служба новостей 02:02
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
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