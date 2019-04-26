Политика

В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортамиНациональная служба новостей 02:02

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
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Глава ЛНР рассказал об очередях за российскими паспортами

REGNUM09:54

В ЛНР сообщили об очередях за российскими паспортами

Газета.Ru10:53

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Московский Комсомолец01:17

Глава ЛНР: Жители Луганской республики стоят в очереди, чтобы подать документы на получение гражданства России

Эхо Москвы02:00

В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами

РИА Новости09:32
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Луганск встал в очередь за российскими паспортами

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