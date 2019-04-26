В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортамиНациональная служба новостей 02:02

В местах приема документов на получение российского гражданства очень много людей. Большие очереди. Это является свидетельством того, что желающих получить российское гражданство очень много. Руководство республики делает все возможное, чтобы упростить процедуру подачи документов наших граждан.

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами

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