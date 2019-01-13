Армия и оружие

В ЛНР сообщили об отказе роты ВСУ участвовать в боевых действиях
RT на русском
вчера в 22:31

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что рота Вооруженных сил Украины (ВСУ) в полном составе отказалась участвовать в боевых действиях в Донбассе.
RT на русскомвчера в 22:31
с чего всё началось
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко сообщил на сайте
 Луганского информационного центра, что рота ВСУ в полном составе отказалась участвовать в боевых действиях в Донбассе.
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