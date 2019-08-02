Армия и оружие

В ЛНР сообщили о выводе с фронта бригады ВСУ в наказание за воровствоREGNUM 14:04

Из зоны вооружённого конфликта в Донбассе командование ВСУ срочно выводит 25-ю отдельную аэромобильную бригаду, сообщил 2 августа журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
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