В ЛНР сообщили о подрыве на мине грузовика ВСУИзвестия 15:35

Грузовик Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвался на мине у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

В ЛНР сообщили о подрыве на мине грузовика ВСУ

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