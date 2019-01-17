В ЛНР сообщили о подрыве на мине грузовика ВСУИзвестия 15:35

Грузовик Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвался на мине у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

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