Политика
В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортамиРИА Новости 09:32
Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24". "Сегодня в местах подачи документов я видел большие очереди, что свидетельствует — желающих получить паспорт очень много", — заявил он.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 20:31, Ашберн
Политика
Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает.
Обновлено вчера в 14:47
Шоу-бизнес
Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой
Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
Обновлено в 07:29
Религия
Ноябряне готовятся встретить Благодатный огонь из Иерусалима
Обновлено в 12:23
Происшествия
В США задержали мужчину, кинувшего телефон в сторону Трампа
В США задержали мужчину, который кинул телефон на сцену перед выступлением американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 19:17
Гаджеты
Samsung попросили iFixit удалить материал по разборке Galaxy Fold
В Samsung попросили iFixit удалить материал по разборке Galaxy Fold, вероятно, по той причине, что журналистам и блогерам разослали не коммерческие варианты смартфона, так как в iFixit уже намекнули на то, что после поступления аппарата в розничную продажу, они снова его разберут.
Обновлено в 09:08
Политика
Путин прибыл в Пекин для участия в форуме «Один пояс – один путь»
Президент России Владимир Путин прибыл в китайскую столицу, где с 26 по 27 апреля примет участие в международном форуме «Один пояс – один путь».
Обновлено вчера в 09:06
Политика
Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
Обновлено в 16:37
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
Обновлено в 11:01
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено в 19:17
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны
Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 07:47
Музыка
Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
За девочку проголосовали 56,5% зрителей.
Обновлено в 17:00
Здоровье
В Калининградском зоопарке тяжело заболел орангутан Бенджамин
Обновлено вчера в 12:32
Авто
Появление нового Volkswagen Golf откладывается
Golf, безусловно, самая важная модель немецкого концерна и самый продаваемый автомобиль за всю историю, так что само собой разумеется, что над восьмой итерации чрезвычайно популярного компактного хэтчбека инженерам Volkswagen придется серьезно потрудиться.
Обновлено вчера в 07:20
Политика
МИД РФ: приговор Бутиной политически ангажирован
Приговор россиянке Марии Бутиной является позорным пятном на судебной системе США, которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ.
Обновлено в 14:54
Политика
Ким Чен Ын отбыл из Владивостока на родину
После переговоров во Владивостоке лидер КНДР подарил Путину корейский меч, а российский лидер подарил на память Ким Чен Ыну шашку и подстаканники.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
США отказали в визе российскому эксперту по химоружию
Российский эксперт по химическому оружию, консультант генсека ООН Дмитрий Поклонский не попал на заседание Совбеза в Нью-Йорке из-за того, что США не дали ему визу.
Обновлено в 13:44
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Общество
В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации
Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 09:01
Общество
Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге
Обновлено в 02:17
Музыка
Организаторы ПМЭФ объявили звезд, которые выступят на Дворцовой в июне
Стало известно, какие звезды выступят на концерте на Дворцовой площади в рамках Петербургского международного экономического форума, который состоится с 6 по 8 июня.
Обновлено в 14:36
Происшествия
Пожар на территории «Красмаша» не затронул ракетный завод
Пожар на территории предприятия «Красмаш» в Красноярске произошел на частном заводе. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено в 12:45
Происшествия
Недалеко от Денвера столкнулись 28 машин
Обновлено в 14:35
Общество
В Архангельске завели дело по «закону о фейках»
Протокол о нарушении «закона о фейках» на одного из организаторов «антимусорного митинга» 7 апреля 2019 г. составлен в Архангельске, сообщает 29.ru.
Обновлено в 19:15
Происшествия
В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес
Лишние 9 кг: Малышева посоветовала Сябитовой похудеть
Обновлено в 16:15
Политика
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:49
Кино
Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая
В Москве на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая.
Обновлено в 06:31
Общество
Студенты ВШЭ требуют снести памятник Дзержинскому на территории вуза
Студенты НИУ ВШЭ в Москве собирают подписи в поддержку инициативы снести памятник революционеру, политическому деятелю и главе ВЧК Феликсу Дзержинскому, который находится на территории одного из корпусов университета в районе станции метро «Шаболовская».
Обновлено в 13:55
Политика
Жириновскому подарили торт в виде карты Украины
Обновлено в 12:35
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28