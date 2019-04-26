Политика

В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортамиРИА Новости 09:32

Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24". "Сегодня в местах подачи документов я видел большие очереди, что свидетельствует — желающих получить паспорт очень много", — заявил он.
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Глава ЛНР рассказал об очередях за российскими паспортами

REGNUM09:54

В ЛНР сообщили об очередях за российскими паспортами

Газета.Ru10:53

В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами

РИА Новости09:32

Глава ЛНР распорядился развернуть пункты приема документов для получения паспортов России

ТАСС04:45

В ЛНР отреагировали на заявление МИД Украины о паспортах РФ в Донбассе и нацизме

Взгляд.ру05:50

Глава ЛНР: Жители Луганской республики стоят в очереди, чтобы подать документы на получение гражданства России

Эхо Москвы02:00

В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства

Вести.Ru00:44
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Луганск встал в очередь за российскими паспортами

Вести.UZ06:20
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Политика

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Обновлено вчера в 14:47
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В США задержали мужчину, который кинул телефон на сцену перед выступлением американского лидера Дональда Трампа.
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В Samsung попросили iFixit удалить материал по разборке Galaxy Fold, вероятно, по той причине, что журналистам и блогерам разослали не коммерческие варианты смартфона, так как в iFixit уже намекнули на то, что после поступления аппарата в розничную продажу, они снова его разберут.
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Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны

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Обновлено вчера в 12:32
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Появление нового Volkswagen Golf откладывается

Golf, безусловно, самая важная модель немецкого концерна и самый продаваемый автомобиль за всю историю, так что само собой разумеется, что над восьмой итерации чрезвычайно популярного компактного хэтчбека инженерам Volkswagen придется серьезно потрудиться.
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Приговор россиянке Марии Бутиной является позорным пятном на судебной системе США, которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ.
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Российский эксперт по химическому оружию, консультант генсека ООН Дмитрий Поклонский не попал на заседание Совбеза в Нью-Йорке из-за того, что США не дали ему визу.
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Обновлено в 16:59
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Обновлено в 09:01
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Обновлено в 14:36
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Пожар на территории «Красмаша» не затронул ракетный завод

Пожар на территории предприятия «Красмаш» в Красноярске произошел на частном заводе. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщили в «Роскосмосе».
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Студенты НИУ ВШЭ в Москве собирают подписи в поддержку инициативы снести памятник революционеру, политическому деятелю и главе ВЧК Феликсу Дзержинскому, который находится на территории одного из корпусов университета в районе станции метро «Шаболовская».
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
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