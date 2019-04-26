В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортамиРИА Новости 09:32

В местах приема документов на получение российского гражданства очень много людей. Большие очереди. Это является свидетельством того, что желающих получить российское гражданство очень много. Руководство республики делает все возможное, чтобы упростить процедуру подачи документов наших граждан.

Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24". "Сегодня в местах подачи документов я видел большие очереди, что свидетельствует — желающих получить паспорт очень много", — заявил он.

В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами

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