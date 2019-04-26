Политика
В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортамиРИА Новости 09:32
Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24". "Сегодня в местах подачи документов я видел большие очереди, что свидетельствует — желающих получить паспорт очень много", — заявил он.
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В местах приема документов на получение российского гражданства очень много людей. Большие очереди. Это является свидетельством того, что желающих получить российское гражданство очень много. Руководство республики делает все возможное, чтобы упростить процедуру подачи документов наших граждан.
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Политика
В штабе Зеленского не отрицают возможность роспуска Рады
Досрочное прекращение полномочий Верховной рады возможно в рамках конституции, заявил представитель штаба будущего президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков 26 апреля в эфире телеканала «1+1».
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Обновлено в 16:27
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Политика
Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один
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Обновлено в 11:05
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд Таун» и вновь стал лидером АПЛ
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Происшествия
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Наука
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В результате специалисты пришли к выводу, что в первую очередь из-за климатических изменений страдают морские виды и именно с океана может начаться вымирание из-за глобального потепления.
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Обновлено в 11:25
Автоспорт
Райкконен: Сегодня Формула 1 выглядела как любители
Лучшим результатом Alfa Romeo во второй тренировке в Баку стало двенадцатое время Антонио Джовинацци.
Обновлено в 13:47
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, где она служила с 1958 года.
Обновлено в 03:38
Футбол
Совет директоров «Спартака» поддержал тренера команды Кононова
Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» выразил поддержку главному тренеру команды Олегу Кононову.
Обновлено в 08:36
Здоровье
Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова
Сегодня с рабочим визитом Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 11:07
Экономика
Ford оценил закрытие заводов в России в $174 млн
Американский концерн Ford списал $174 млн в I квартале 2019 г. из-за реструктуризации бизнеса в России, такая сумма указана в презентации к опубликованной отчетности компании.
Обновлено в 09:00
Политика
Посольство РФ потребовало немедленно освободить Бутину
Посольство России в США потребовало немедленно освободить россиянку Марию Бутину.
Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес
Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre
Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
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Обновлено в 11:24
Происшествия
После отравления наркотиками в «Матросской Тишине» возбудили дело
Дело возбуждено по факту злоупотребления сотрудниками изолятора должностными полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия, а также по статьям о халатности и незаконном сбыте наркотиков в СИЗО.
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес
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Ранее сообщалось, что экс-возлюбленная известного рэпера Тимати приняла участие в рекламной акции.
Обновлено в 11:41
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В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
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Армия и оружие
В НАТО дали ответ на призыв прекратить военную активность у границ РФ
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Обновлено в 11:59
Политика
Ким Чен Ын отбыл из Владивостока на родину
После переговоров во Владивостоке лидер КНДР подарил Путину корейский меч, а российский лидер подарил на память Ким Чен Ыну шашку и подстаканники.
Обновлено в 01:35
Здоровье
Диетологи рассказали, как удержать вес после похудения
Диетологи назвали ряд правил, которые помогут удержать вес после успешного похудения, сообщает Planet Today.
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ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги
Обновлено в 16:55
Музыка
Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
За девочку проголосовали 56,5% зрителей.
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Общество
Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому
Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.
Обновлено в 14:36
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На Шри-Ланке задержали трех человек со взрывчаткой
Военно-морские силы Шри-Ланки задержали трех человек со взрывчаткой недалеко от железнодорожной станции Веллаватте в прибрежном районе Коломбо.
Обновлено в 16:48
Авто
Составлен список самых популярных автомобилей на вторичном рынке РФ
Рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в России возглавили легковушки так называемого «гольф-класса».
Обновлено в 01:05