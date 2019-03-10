Армия и оружие
В ЛНР рассказали о проблемах с питанием в подразделениях ВСУИзвестия вчера в 20:51
Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко заявил о проблемах в системе питания украинской армии. Об этом 10 марта сообщает «РИА Новости».
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Происшествия
Экспертно-криминалистический центр МВД загорелся в центре Москвы
Пожар произошел в здании экспертно-криминалистического центра ГУ МВД РФ по Москве, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:07
Политика
Госдеп не счел опасной мину в багаже сотрудника посольства США
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Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
На западе Москвы из квартиры украли 4,2 миллиона рублей
Неизвестный украл из квартиры на западе Москвы 4,2 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
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Политика
Президент Латвии призвал Европу к единству для сдерживания России
Президент подчеркнул, что не стоит недооценивать влияние России на Латвию, поскольку многие граждане республики «смотрят российское телевидение, правительство России пытается оказать влияние на русскоязычные СМИ в нашей стране, запустив там свою пропаганду».
Обновлено вчера в 19:12
Происшествия
В Москве при частичном обрушении башенного крана пострадал человек
На проспекте Мира в Москве частично обрушился башенный кран, пострадал один человек. Об этом РБК сообщили в ГУ МЧС России по Москве.
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Кино
Россияне потребовали запретить съемки «Брата-3»
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Культура
Названы самые богатые актеры России
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Российский боксер Дмитрий Бивол победил американца Джо Смита-младшего и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.
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Происшествия
Поэтесса Лола Льдова погибла в Москве
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Хоккей
Кучеров установил рекорд «Тампы» по очкам за сезон НХЛ
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Трамп планирует повысить в пять раз плату за размещение войск США
Союзники США, на территории которых размещены американские войска, могут начать платить за это в пять раз больше.
Обновлено вчера в 23:36
Религия
Православные встречают Прощеное воскресенье
10 марта у православных христиан наступает Прощеное воскресенье — последний день перед Великим постом, который начнется в понедельник и продлится семь недель.
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Происшествия
Как спасся Юрий Юдин из группы Дятлова
В ожидании поездки комиссии Генпрокуратуры на перевал Дятлова с целью установления причин гибели туристической группы в ночь на 2 февраля 1959 года "Газета.Ru" продолжает знакомить с участниками рокового похода.
Обновлено вчера в 11:29
Общество
Илон Маск подсел на русские мемы
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в Twitter прокомментировал заметку о фестивале SXSW в штате Техас, в которой говорится, что посетители мероприятия за четыре дня 650 тысяч раз произнесли слово «инновации».
Обновлено в 02:42
Происшествия
Министр здравоохранения Туниса подал в отставку после гибели в больнице 11 новорожденных
Министр здравоохранения Туниса Абдель Рауф аш-Шариф подал в субботу в отставку после того, как не менее 11 новорожденных погибли за сутки в центре акушерства и неонатологии в столице этого североафриканского государства.
Обновлено вчера в 19:30
Спорт
Российские биатлонистки заняли весь пьедестал на Универсиаде
Российские биатлонистки утром в воскресенье в Красноярске заняли весь пьедестал в масс-старте на 12,5 км на Универсиаде.
Обновлено в 02:04
Политика
Украинские националисты попытались прорваться к Порошенко в Черкассах
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
В США освободили 26 женщин из сексуального рабства в массажных салонах
Полиция спасла 26 женщин, попавших в сексуальное рабство в массажных салонах в Сиэтле в США.
Обновлено в 03:09
Политика
Газета Mail on Sunday отказалась извиняться перед послом Яковенко
Британская газета Mail on Sunday отказалась принести извинения за свой материал, в котором предположила, что посол России Александр Яковенко в 1980-е годы был выслан был из США по подозрению в шпионаже.
Обновлено вчера в 16:52
Транспорт
Аэропорты Москвы задержали и отменили 15 рейсов
В аэропортах Москвы отменено и задержано 15 рейсов. Такие данные следуют из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено в 02:34
Политика
WSJ: Трамп планирует увеличить расходы на освоение Луны
Американский лидер Дональд Трамп планирует запросить у конгресса дополнительные расходы на освоение Луны на $500 млн, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 02:13
Политика
Русские хакеры сменили стратегию — США расколоты перед выборами 2020
Для подрыва американских выборов 2020 года русские хакеры и интернет-тролли радикально сменили стратегию кибервойны, сообщает 9 марта агентство Bloomberg со ссылкой на специалистов по кибербезопасности.
Обновлено вчера в 19:22
Общество
Учёные рассказали о темпах потепления в Арктической зоне России
Отмечается, что скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Арктической зоне в период «глобального потепления» (за 1976—2018 годы) составила 0,69 °С за десять лет.
Обновлено в 00:30
Происшествия
При турбулентности пострадали 29 пассажиров рейса Стамбул — Нью-Йорк
Обновлено вчера в 22:44
Музыка
Лазарев представил песню для «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев представил песню, с которой выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле.
Обновлено вчера в 12:02
Общество
Скончался внук адмирала Колчака
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
Попытка кита проглотить дайвера попала на видео
У побережья Южной Африки кит едва не проглотил подводного фотографа Райнера Шимпфа, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Семья американского подростка намерена предъявить CNN иск на $250 млн
Родители американского подростка Николаса Сэндмана намерены предъявить телекомпании CNN иск на $250 млн.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
В Москве устроили массовую драку водители грузовых такси
Потасовка со стрельбой из газового пистолета произошла на северо-востоке Москвы у торгового центра «Тройка».
Обновлено вчера в 18:10