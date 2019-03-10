Армия и оружие

В ЛНР рассказали о проблемах с питанием в подразделениях ВСУИзвестия вчера в 20:51

Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко заявил о проблемах в системе питания украинской армии. Об этом 10 марта сообщает «РИА Новости».
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с чего всё началось
В подразделениях украинской армии, участвующих в конфликте в Донбассе, есть проблемы с питанием личного состава, заявил
 в ходе брифинга исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко.
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В ЛНР заявили о проблемах с питанием в подразделениях украинской армии

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