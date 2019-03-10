Армия и оружие
В ЛНР рассказали о проблемах с питанием в подразделениях ВСУИзвестия вчера в 20:51
Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко заявил о проблемах в системе питания украинской армии. Об этом 10 марта сообщает «РИА Новости».
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Самолет Ethiopian Airlines потерпел крушение
Обновлено в 04:33
Политика
В Москве начался митинг против изоляции рунета
На проспекте Академика Сахарова в Москве начался митинг против изоляции рунета.
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Здание школы частично обрушилось в Чувашии
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В центре Стокгольма взорвался автобус
В воскресенье в центре Стокгольма взорвался автобус. Машина охвачена пламенем, над местом ЧП поднимается столб черного дыма.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Перестрелка на ирано-азербайджанской границе: погиб пограничник
Азербайджанский пограничник погиб в результате перестрелки на границе с Ираном, сообщает Государственная пограничная служба Азербайджана.
Обновлено в 07:12
Происшествия
В Рязани мать выбросила новорожденного сына в мусорный контейнер
В Рязани женщина выбросила своего новорожденного сына, сообщает региональное управление СК.
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Политика
Госдеп не счел опасной мину в багаже сотрудника посольства США
Мина, которую обнаружили в багаже сотрудника американского посольства в Шереметьево, не представляла опасности для других пассажиров.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
В Москве погибла поэтесса Лола Льдова
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Общество
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Происшествия
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Полиция выясняет обстоятельства автоаварии в Дагестане, где подросток взял покататься чужую машину и сбил на проселочной дороге трех девочек.
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Политика
Bloomberg узнал о смене стратегии «фабрики троллей» перед новыми выборами в США
Ранее директор ФБР Кристофер Рэй выразил обеспокоенность в связи с тем, что социальные сети остаются основным каналом, через который иностранцы могут вмешиваться в выборы президента США.
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Происшествия
Певца Bahh Tee ограбили на 4,2 млн рублей
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Происшествия
Глава минздрава Туниса уволился после гибели 11 младенцев
Министр здравоохранения Туниса Абдель Рауф аш-Шариф подал в отставку после гибели 11 новорожденных детей в центре акушерства и неонатологии.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Попытка кита проглотить дайвера попала на видео
Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф рассказал Barcroft Animals, как едва не стал добычей кита.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Армавире в ДТП погибла пациентка скорой
Пациентка "скорой помощи" погибла и четыре человека, в том числе трое медиков, получили ранения в результате ДТП, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В столкновениях с радикалами в Черкассах пострадали 22 полицейских
22 полицейских получили травмы в ходе столкновений с радикалами в украинских Черкассах.
Обновлено в 05:31
Общество
Илон Маск подсел на русские мемы
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в Twitter прокомментировал заметку о фестивале SXSW в штате Техас, в которой говорится, что посетители мероприятия за четыре дня 650 тысяч раз произнесли слово «инновации».
Обновлено в 02:42
Культура
Названы самые богатые актеры России
Эксперты в области киноиндустрии составили список наиболее состоятельных актеров, передает ФАН.
Обновлено в 05:39
Единоборства
Рябинский: Бивол провел прекрасный бой со Смитом
Российский боксер Дмитрий Бивол провел прекрасный бой с американцем Джо Смитом-младшим, заявил РИА Новости глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.
Обновлено в 07:13
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В США задержали главу криптовалютной пирамиды OneCoin
В аэропорту Лос-Анджелеса задержали гражданина Болгарии Константина Игнатова по делу о международной пирамиде, включающей торговлю мошеннической криптовалютой OneCoin.
Обновлено в 04:35
Культура
Скончался исполнитель роли СиСи Кэпвелла из «Санта-Барбары»
Обновлено в 07:15
Кино
Скончался народный артист Владимир Этуш
Обновлено вчера в 06:55
Спорт
Чемпионат мира по биатлону 2019 — Логинова обвинили в допинге, скандал
О допинге Логинова будут помнить всегда Уже в третьей гонке чемпионата мира по биатлону в Эстерсунде сборная России взяла медаль.
Обновлено в 03:45
Экономика
Почти 21 млрд рублей выделено на развитие туризма в России
На развитие туризма в рамках госпрограммы «Культура и туризм 2019-2021» было выделено порядка 21 млрд руб. из бюджета, сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Загорелся экспертно-криминалистический центр МВД в Москве
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Обновлено в 04:18
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Яна Куницкая сломала нос в бою с Мэрион Рено
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ЖКХ
Снегоуборочные компании в Екатеринбурге отказываются убирать снег
Несколько снегоуборочных компаний отказались убирать последствия снегопада на улицах Екатеринбурга, поскольку считают снег твердыми коммунальными отходами (ТКО) и требуют за его уборку отдельную плату.
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Армия и оружие
Times рассказала о новом оружии фрегата «Адмирал Горшков»
Отряд кораблей Северного флота России во главе с фрегатом "Адмирал Горшков", приблизившийся к базе шотландских ВВС, насторожил королевские ВМС и британских политиков, пишет газета Times.
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